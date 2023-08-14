Названо головних нардепів-захисників Московської церкви в Україні

Опора та надія УПЦ МП в коридорах влади. Хто в Раді продовжує справу Новинського?

До ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні». Про це йдеться в статті «Главкома» «Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вадим Новинський – екснардеп, колишній громадянин Росії, який довгі роки був головним лобістом інтересів Російської православної церкви в українському парламенті. Новинського називали «православним олігархом», «смотрящим» за УПЦ МП від Москви. З 10 вересня 2019-го є членом комітету з реінтеграції Донбасу. 6 липня 2022 року склав повноваження народного депутата України, щоб за власними словами «зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів».

До слова, нардеп Культенко є парафіянином Московської церкви в Україні, а у 2016 році вступив до Київської духовної семінарії УПЦ МП.

До списку «слуг народу» під доволі високим 51 номером він потрапив через протекцію кума Медведчука Андрія Холодова, якого Рада нещодавно позбавили депутатського мандата через його постійне проживання за межами країни. Холодов, як і Культенко, має відношення до МАФового бізнесу в Києві та вважається прихильником Московського патріархату.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місцевих виборах Культенку разом з вже виключеним з рядів «слуг» Олександром Дубінським довірили керувати виборчою кампанією в Київській області та формувати списки «Слуги народу» до облради.

«Артем – насправді взірцевий представник ОПЗЖ з їхнім рафінованим «руським миром» і непублічністю», – описують головного апологета УПЦ МП співрозмовники «Главкома» у «Слузі народу». Показово, що Культенко не підписував вимогу до спікера внести у порядок денний законодавчі ініціативи щодо позбавлення повноважень депутатів, обраних від заборонених проросійських партій.

У Культенка як заступника голови є група у фракції з близько 10 депутатів, яку він курує. Так, коли проєкт щодо заборони УПЦ МП стояв у порядку денному, Культенко прямо в залі активно «обробляв» колег за нього не голосувати.

Серед відкритих симпатиків УПЦ МП серед «слуг» – ще один вірянин філії Російської церкви Павло Халімон, який потрапив у скандал, коли купив під час війни елітний будинок у митрополита Олександра Драбинка

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також радикально налаштованим є колишній «слуга» Артем Дмитрук, який захищає вірян московського патріархату від «незаконних організованих рейдерських атак, протиправних захоплень храмів та церков УПЦ (МП) на всій території України». Він навіть звертався щодо захисту їхніх порушених прав до МВС та погрожував «хресним ходом проти влади». Тепер його задача – контролювати, аби не звернули зі «шляху істинного» його нові попутники з групи «Відновлення України».

Нагадаємо, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра».

До слова, Соломʼянський районний суд 11 серпня продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя).