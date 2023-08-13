Звільнення Урожайного: стали відомі перші подробиці

За оборону Урожайного відповідали кілька російських підрозділів, вони були розбиті

Українські вояки вибили з села 40-ву бригаду морської піхоти ЗС РФ

Російські пропагандистські Telegram-канали визнали втрату контролю над Урожайним – одним із вузлів опору другої лінії оборони армії РФ на півдні Донбасу. Повідомлення пропагандистів РФ опублікував журналіст Юрій Бутусов.

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«35-та бригада морської піхоти ЗСУ вибила з Урожайного 40-ву бригаду морської піхоти ЗС РФ, і звільнила чергове село на шляху до Азовського моря. Російські морпіхи в черговий раз виявилися в контактних боях слабші за українських морпіхів. Також за оборону Урожайного відповідав оперативно-бойове тактичне формування ДНР «Каскад», у якому служить відомий зрадник Ходаковський, який тривалий час поширював дезінформацію про нібито успішні для росіян бої за село», – пише журналіст.

Бутусов зазначив, що російська пропаганда намагається прикрити слабкість своїх елітних військ звинуваченнями на адресу менш розпіарених частин.

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«Тепер у втраті Урожайного звинуватили 37-му мотострілецьку бригаду, яка була резервом 40-ї бригади та «Каскаду». Всі ці російські з'єднання зазнали великих втрат і були розбиті», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.