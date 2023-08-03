Арахамія пояснив різницю між «слугами» Торохтієм та Арістовим

Арахамія вважає, що відпочинок нардепа Торохтія у Болгарії не можна порівнювати з вояжем Арістова на Мальдівські острови

За словами очільника фракції, випадок з Торохтієм – «це не Арістов із Мальдівами»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що відпочинок народного депутата Богдана Торохтія у Болгарії не можна порівнювати з вояжем Юрія Арістова на Мальдівські острови, тому й не було застосовано ніяких каральних заходів до народного обранця. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тоді йому (Торохтію – «Главком») було виписано відпустку (до Болгарії – «Главком»), на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував», – зауважив Арахамія.

За словами очільника фракції, «це не Арістов із Мальдівами». Голова фракції підкреслив, що в ситуації з Арістовим, як тільки інформацію верифікували, рішення було прийнято миттєво. Водночас Арахамія каже, щодо Торохтія був тиск.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але я розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції. І, зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися», – підкреслив голова фракції.

Зазначимо, журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.

Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга народу» 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань проводять обшуки у ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, парламентські вибори в Україні будуть після перемоги у війні проти Росії, але для їхнього проведення потрібні зміни в законодавство.