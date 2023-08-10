На популярному курорті окупованого Криму продають лежачі місця у тіні

Бізнесмени уже не знають як заробити на туристах, які ще не залишили окупований півострів

На популярному курорті Феодосія в окупованому Криму почали продавати туристам, що відпочивають на пляжі, лежачі місця в тіні. Відповідне фото з цінами з'явилося в Telegram -каналі «Дах ТурДома».

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«У Феодосії здогадалися продавати туристам тінь: полежати під навісом коштує 150 рублів (56 гривень). А на сонці – безкоштовно!», – підписали фото адміністратори каналу.

Згідно з прейскурантом, щоб полежати під тінню не на піску, а на шезлонгу, доведеться заплатити вдвічі більше – 300 рублів (113 грн).

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Багатьох підписників Telegram-каналу обурив факт продажу місць у тіні на пляжі. «А потім деякі дивуються, чому це громадяни віддають перевагу Туреччині, а не рідному узбережжю», «З якого рожна на муніципальних міських пляжах взагалі з'являються приватні споруди?», «Так вони довго туристів заманюватимуть», – бідкаються росіяни.

Інші користувачі не вважали ситуацію незвичайною. «А хто має відшкодовувати вартість будівництва навісу? Халявщики завжди, залазячи під чужу оплачену парасольку, кажуть: «Вам що, тіні шкода?», «Якщо не відноситься до кафе або до об'єкта розміщення, то практично скрізь, у будь-якій країні і на будь-якому курорті, парасольки та шезлонги платні», «У Туреччині шезлонги в середньому – по 100 лір (136 грн), траплялись і по 75 (105 грн). За парасольки – стільки ж. Щойно повернулися з подорожі», – додають відпочивальники.

Нагадаємо, кількість заброньованих готелів в окупованому Криму в другій половині липня скоротилося на 45% порівняно з першою половиною місяця. Готелі завантажені в середньому на 50-60%, та намагаються компенсувати збитки, роблячи максимальні для пікового сезону відпочинку знижки, та намагаючись залучити нових відпочивальників. Про це пише російська газета «Коммерсант», з посиланням на представників місцевого туристичного бізнесу.

Цієї весни та влітку Крим неодноразово зазнавав атак українських безпілотників. У ніч проти 19 липня внаслідок нальоту дронів спалахнув склад боєприпасів у районі міста Старий Крим, а 22 липня – військовий аеродром у Красногвардійському районі.

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До слова, , цієї суботи окупаційна влада Криму вирішила терміново евакуювати людей які відпочивають на пляжах Криму через загрозу атаки морського дрону. Відповідне відео з'явилось у соцмережі. Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у севастопольській морській зоні у відкритому морі флот виявив надводний безпілотник. «У зв'язку з цим спецслужбами ухвалено рішення про обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі та назад», – зазначав Развожаєв.