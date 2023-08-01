Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео)
Нардеп Микола Тищенко та Олег Семінський
скріншот відео

Нардеп Микола Тищенко заявив, що депутат зі «Слуги народу» Олег Семінський нібито причетний до роботи call-центру, який співпрацював із росіянами

У Києві виявили російський call-центр, який нібито збирав інформацію про роботу військових та протиповітряної оборони. Про це повідомив народний депутат Микола Тищенко й додав, що за «кришуванням» call-центру може стояти «слуга» Олег Семінський.

За словами Тищенка, в офісі знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема «Газпрому», «Центробанку», «Газпром Інвест» та «Московскої Биржі». Він додав, що нібито на захист ботоферми приїхав народний депутат зі «Слуги народу» Олег Семінський, чия громадська приймальня поверхом вище над call-центром.

Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео) фото 1
Печатки російських компаній, знайдені в офісі
Печатки російських компаній, знайдені в офісі
фото: Микола Тищенко

«Коли з представниками Національної поліції ми зайшли до офісу, що ймовірно співпрацює з ФСБ, на захист цієї ботоферми приїхав… сам нардеп Олег Семінський зі «Слуги народу», чия громадська приймальня знаходиться поверхом вище над колл-центром. До речі, окрім того, що все це відбувається майже в приймальні зазначеного народного депутата, так і вся ця будівля (за словами працівників офісу) може належати пану депутату Семінському», – написав Тищенко.

Тищенко взявся запитувати у Семінського, що він робить у «російському логові».

«Я бачу тут лише те, як Коля Тищенко бушує», – заявив Семінський.

Свою присутність в офісі Семінський спочатку відмовився пояснювати. За словами Тищенка, нардеп чинив супротив роботі ТСК та Нацполіції, а також завдав тілесних ушкоджень помічниці народного депутата, вона написала на нього заяву. 

«За нашою інформацією, саме цей колл-центр збирав та передавав інформацію про роботу військових Києві в урядовому кварталі та роботи ППО, про що свідчать відповідні вилучені документи, які заповнювалися також російською мовою», – заявив Тищенко.

Тищенко наголосив, що поліцейські затримали більше 30 ухилянтів, які перебували у call-центрі. Сам Олег Семінський стверджує, що прийшов у офіс за викликом власників приміщення. Також він закликає присутніх не ламати чуже майно. 

Олег Семінський багато років працював в українській енергетиці. У 2003-2013 роках обіймав керівні посади в найбільшій приватній газовидобувній компанії України «Нафтогазвидобування», співвласником якої тоді були Микола Рудьковський та Нестор Шуфрич. Зараз компанія належить ДТЕК Ріната Ахметова.

У 2012 році Семінського викрали. Три роки про нього нічого не чули, а потім викрадачі відпустили його. Семінський публічно звинуватив у викраденні колишнього міністра транспорту та зв'язку, депутата парламенту кількох скликань Миколу Рудьковського. Стверджував, що його тримали в підвалі на ланцюгу та катували.

Зазначимо, що в липні 2023 року кримінальне провадження за фактом викрадення ексголови ПрАТ «Нафогазвидобування» Олега Семінського надійшло до Голосіївського районного суду Києва. На лаві четверо обвинувачених – колишній нардеп і ексміністр транспорту і зв’язку Микола Рудьковський, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, Степан Деркач і Андрій Шикора.

У 2019 році Семінський пройшов у парламент від партії «Слуга народу» по мажоритарному округу в Чернігові.

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ розповсюдили аудіозапис, у якому нібито нардеп Ігор Негулевський у розмові з Миколою Тищенком вирішив «взяти під контроль» Мінекології. Негулевський нібито хотів викрасти $200 млн і втекти в Азію.

До слова, Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет».

Читайте також: Борець із лісовою мафією Тищенко відзвітував про вражаючі досягнення
Теги: Микола Тищенко партія Слуга народу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада усіх рівнів не соромиться витрачати під час війни мільярди на дороги, стадіони, серіали…
«Останнє китайське попередження» Давида Арахамії. Що з ним не так? Війна і бізнес
18 липня, 21:00
За словами нардепки Безуглої, «побувати в ЗСУ – не індульгенція»
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
6 липня, 20:09
За словами Третьякової, реформа системи соцстрахування дає можливість економити понад 8 млрд грн на рік
Соратниця Зеленського про соціальну сферу: Ми зробили неможливе
10 липня, 14:06
Тернопільська обласна організація «Слуги народу» достроково припинила повноваження Марченко
«Слуга народу» призупинила членство нардепки Марченко у фракції
12 липня, 17:05
Народна депутатка України Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла розповіла, що пише книгу
18 липня, 14:05
Нардепи переконують, що ухвалення закону про англійську мову допоможе досягти корисних змін одразу на кількох напрямках
Англійська стане обов'язковою? Комітет Ради ухвалив рішення
20 липня, 11:45
Юрія Арістова в середині липня помітили на Мальдівах
«Слуга народу» Арістов на Мальдівах: реакція фракції
25 липня, 13:36
Урядовий кур'єр – щоденне видання центральних органів виконавчої влади України
Рух «Чесно» заявив про цензуру урядової газети в інтересах відомої політикині
27 липня, 12:11
У суді нардепка повідомила, що не мала на меті приховати майно. На її думку, це сталося через вину помічників-адвокатів
НАЗК знайшло схований маєток «слуги народу» Саладухи за допомогою супутника. Що сказав суд?
26 липня, 12:00

Суспільство

На Рівненщині археологи виявили 300-літнє поховання монахинь (фото)
На Рівненщині археологи виявили 300-літнє поховання монахинь (фото)
Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео)
Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео)
Не дочекався народження сина. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Телушкова
Не дочекався народження сина. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Телушкова
Мобілізація з 1 серпня: які зміни чекають на українців
Мобілізація з 1 серпня: які зміни чекають на українців
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів
Мобілізація, пенсія та зміни для ФОП: що зміниться із 1 серпня
Мобілізація, пенсія та зміни для ФОП: що зміниться із 1 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
35K
Міносвіти вимагає вчителів повернути 6500 грн, виплачені за програмою «єПідтримка»
23K
Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото
23K
Стало відомо, чи братимуть звільнені з полону командири «Азова» участь у бойових діях
21K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
20K
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту