Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео)

Нардеп Микола Тищенко заявив, що депутат зі «Слуги народу» Олег Семінський нібито причетний до роботи call-центру, який співпрацював із росіянами

У Києві виявили російський call-центр, який нібито збирав інформацію про роботу військових та протиповітряної оборони. Про це повідомив народний депутат Микола Тищенко й додав, що за «кришуванням» call-центру може стояти «слуга» Олег Семінський.

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За словами Тищенка, в офісі знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема «Газпрому», «Центробанку», «Газпром Інвест» та «Московскої Биржі». Він додав, що нібито на захист ботоферми приїхав народний депутат зі «Слуги народу» Олег Семінський, чия громадська приймальня поверхом вище над call-центром.

Печатки російських компаній, знайдені в офісі фото: Микола Тищенко

«Коли з представниками Національної поліції ми зайшли до офісу, що ймовірно співпрацює з ФСБ, на захист цієї ботоферми приїхав… сам нардеп Олег Семінський зі «Слуги народу», чия громадська приймальня знаходиться поверхом вище над колл-центром. До речі, окрім того, що все це відбувається майже в приймальні зазначеного народного депутата, так і вся ця будівля (за словами працівників офісу) може належати пану депутату Семінському», – написав Тищенко.

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Тищенко взявся запитувати у Семінського, що він робить у «російському логові».

«Я бачу тут лише те, як Коля Тищенко бушує», – заявив Семінський.

Свою присутність в офісі Семінський спочатку відмовився пояснювати. За словами Тищенка, нардеп чинив супротив роботі ТСК та Нацполіції, а також завдав тілесних ушкоджень помічниці народного депутата, вона написала на нього заяву.

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«За нашою інформацією, саме цей колл-центр збирав та передавав інформацію про роботу військових Києві в урядовому кварталі та роботи ППО, про що свідчать відповідні вилучені документи, які заповнювалися також російською мовою», – заявив Тищенко.

Тищенко наголосив, що поліцейські затримали більше 30 ухилянтів, які перебували у call-центрі. Сам Олег Семінський стверджує, що прийшов у офіс за викликом власників приміщення. Також він закликає присутніх не ламати чуже майно.

Олег Семінський багато років працював в українській енергетиці. У 2003-2013 роках обіймав керівні посади в найбільшій приватній газовидобувній компанії України «Нафтогазвидобування», співвласником якої тоді були Микола Рудьковський та Нестор Шуфрич. Зараз компанія належить ДТЕК Ріната Ахметова. У 2012 році Семінського викрали. Три роки про нього нічого не чули, а потім викрадачі відпустили його. Семінський публічно звинуватив у викраденні колишнього міністра транспорту та зв'язку, депутата парламенту кількох скликань Миколу Рудьковського. Стверджував, що його тримали в підвалі на ланцюгу та катували. Зазначимо, що в липні 2023 року кримінальне провадження за фактом викрадення ексголови ПрАТ «Нафогазвидобування» Олега Семінського надійшло до Голосіївського районного суду Києва. На лаві четверо обвинувачених – колишній нардеп і ексміністр транспорту і зв’язку Микола Рудьковський, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, Степан Деркач і Андрій Шикора. У 2019 році Семінський пройшов у парламент від партії «Слуга народу» по мажоритарному округу в Чернігові.

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ розповсюдили аудіозапис, у якому нібито нардеп Ігор Негулевський у розмові з Миколою Тищенком вирішив «взяти під контроль» Мінекології. Негулевський нібито хотів викрасти $200 млн і втекти в Азію.

До слова, Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

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Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет».