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Депутатка розкритикувала ідею звільнення міністра енергетики

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Депутатка розкритикувала ідею звільнення міністра енергетики
У Верховній Раді зареєструвано постанову №12403 про звільнення з посади міністра енергетики Германа Галущенка

Депутатка Гриб: У нинішніх умовах і враховуючи стабільну ситуацію в енергосистемі для звільнення міністра енергетики не має жодних підстав

Народна депутатка та голова підкомітету Ради з енергетичної безпеки Вікторія Гриб вважає, що нині нема підстав для відставки міністра енергетики Германа Галущенка.

«З приводу звільнення безпосередньо пана Галущенка. Я категорично проти. Тому що те, що я бачу на сьогодні, що відбувається в енергетиці, і як працює міністр, і всі енергетики – це просто подвиг для нашої країни. Тому мені здається, мова про звільнення саме міністра енергетики не йде. Це недоречно», – сказала вона.

Гриб наголосила, що деякі депутати просто намагаються «хайпувати» на цій темі. Також вона додала, що Україні зараз не вистачає генеруючих потужностей, тому треба вивчити можливість добудови двох енергоблоків АЕС.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення очільника Міненерго

Нагадаємо, парламент офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка.

Раніше Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис. 

Теги: міністр парламент Вікторія Гриб звільнення Герман Галущенко

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