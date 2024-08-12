Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів

За даними слідства, чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

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Правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому» фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському. Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, до незаконної діяльності підозрюваний залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

Корупційна схема, яку викрили правоохоронці фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці не називають імені посадовця, однак за даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Олександра Хейла.

Як зазначає пресслужба СБУ, передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Служба безпеки поетапно задокументувала кожен із «траншів». І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому» після отримання частини хабаря.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника. За даними слідства, вони шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.