Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів
Правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

7 фото
На весь екран
Правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському. Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, до незаконної діяльності підозрюваний залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

Корупційна схема, яку викрили правоохоронці
Корупційна схема, яку викрили правоохоронці
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці не називають імені посадовця, однак за даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Олександра Хейла.

Як зазначає пресслужба СБУ, передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Служба безпеки поетапно задокументувала кожен із «траншів». І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому» після отримання частини хабаря.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника. За даними слідства, вони шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.

Читайте також: Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ перевірити главу «Укренерго» на корупцію
Теги: СБУ НАБУ корупція в Україні Міненерго Герман Галущенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада відвела дедлайн НАБУ: до 15 серпня Бюро має повідомити результати розслідувань щодо «зливів» інформації
А хто-хто у комп’ютері Кирила Тимошенка живе? Деталі гучного обшуку Скандал
17 липня, 08:30
Колишня очільниця Міненерго додала, що у разі прийняття такого рішення промисловості доведеться більше платити за електрику
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Окупанти призначили зрадницю «заступником голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР»
Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини
13 липня, 04:09
Задорожнього було виключено із партії «Слуга народу»
НАБУ опублікувало розмову «слуги» Задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону
18 липня, 20:36
Володимир Кудрицький розповів про ситуацію в енергетиці України
Голова «Укренерго» повідомив, коли ситуація з електроенергією покращиться
22 липня, 15:53
Герман Галущенко оцінив ситуацію в енергосистемі України
Ситуація в енергосистемі: Галущенко потішив прогнозом
27 липня, 20:43
Один із найближчих соратників Путіна та заступник міністра оборони РФ отримали підозру
Один із найближчих соратників Путіна та заступник міністра оборони РФ отримали підозру
31 липня, 13:33
Експерт наголосив, що компанія має скорочувати та оптимізувати витрати, адже ситуація у країні вкрай важка, і найбільше потерпає промисловість
Те, що відбувається в «Укрзалізниці», – магія. Аналітик вказав на проблеми, які демонструє фінзвіт компанії
10 серпня, 14:39
Голова Служба зовнішньої розвідки повідомив Зеленському про чергові терористичні задуми Росії
План з посилення української ППО: Зеленський розповів деталі Ставки
9 серпня, 18:41

Кримінал

Шикарні авто для дружини, квартири – дочці. Ексначальника Держекоінспекції спіймано на корупції
Шикарні авто для дружини, квартири – дочці. Ексначальника Держекоінспекції спіймано на корупції
Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів
Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів
Батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон розповіли, як просувається справа
Батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон розповіли, як просувається справа
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
Детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони (фото)
Детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони (фото)
НАБУ взялося за фортифікації Сумщини: зловживань на пів мільярда
НАБУ взялося за фортифікації Сумщини: зловживань на пів мільярда

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
12K
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
11K
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8809
Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю
6243
Останні прильоти по аеродрому у Липецьку. Чому це важливо

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua