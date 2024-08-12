Кабмін звільнив заступника міністра енергетики, якого правоохоронці спіймали на хабарі

Хейло став заступником Галущенка на початку вересня 2023 року

Правоохоронці викрили Хейла на хабарі у пів мільйона доларів

Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів. За даними слідства, чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Низка ЗМІ повідомили, що йдеться саме про Олександра Хейла.

Що відомо про Олександра Хейла

Зокрема, Хейло став заступником Галущенка на початку вересня 2023 року. Впродовж усієї трудової діяльності він був тісно пов’язаний з вугільною галуззю.

За фахом – гірничий інженер. Освіту здобув у Державній гірничій академії України за спеціальністю – «Підземна розробка родовищ корисних копалин», а також закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».

Хейло працював на керівних посадах вугледобувних підприємств, зокрема у сфері економіки, збуту вугільної продукції, маркетингу, постачання вугілля на ТЕС України та стратегічного розвитку компаній.

З 2013 по 2022 рік працював на керівних посадах ДП «ВК «Краснолиманська», ПАТ «Енергоінвест Холдинг», ПАТ «Центренерго». З грудня 2022 року і до призначення на посаду заступника Міністра енергетики України очолював ДП «Укрвугілля».

Нагадаємо, Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.