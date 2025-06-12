Чим загрожує Україні скорочення військової допомоги від США: пояснення ISW

Україна, ймовірно, вже не буде отримувати таку допомогу від США, як це було за часів Байдена

Західна військова допомога залишається вирішальною для того, щоб українські сили могли досягти успіхів на полі бою

Зменшення військової допомоги США Україні не призведе ані до сталого миру в Україні, ані не змусить російського диктатора Володимира Путіна переглянути свою теорію перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Теорія перемоги Путіна стверджує, що російські військові можуть підтримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть оборонятися, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну.

«ISW продовжує оцінювати, що західна військова допомога, особливо та, яку тільки Сполучені Штати можуть надати швидко та масштабно, залишається вирішальною для того, щоб українські сили могли досягти вирішальних успіхів на полі бою, і чинить тиск на Путіна, щоб той переоцінив свою теорію перемоги», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що здобутки на полі бою, які змінюють розрахунки Путіна, змусять Росію вступити в конструктивні переговори для забезпечення мирного вирішення війни.

«Скорочення допомоги США Україні ризикує дати Росії більші переваги на полі бою та, ймовірно, додасть Путіну сміливості продовжувати свою війну та зміцнить його віру в те, що Росія може завоювати Україну, що несумісне із заявленою метою президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні», – додали аналітики.

Нагадаємо, народний депутат Олег Дунда раніше повідомляв, що Україна вже не буде отримувати допомогу від Сполучених Штатів, як це було за часів попереднього президента Джо Байдена. Відносини України із США, за його словами, надалі будуть, скоріше за все, комерційними, тобто Україна зможе купувати у Штатів зброю, яка їй потрібна, за європейські кошти і за власні, якщо це буде можливо, а США при цьому не заважатимуть Україні це робити.