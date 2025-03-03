До суду передано справу ексміністра енергетики Насалика та його підлеглого

Службова недбалість колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Насалика призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн

Колишній міністр обвинувачується у зловживанні службовим становищем

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України та колишнього керівника одного з департаментів цього міністерства. Через зловживання службовим становищем на користь одного з газових олігархів державному бюджету завдано збитків на майже 1,5 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Як випливає з інформації про справу, мова йде про Ігоря Насалика.

Слідство встановило, що за вказівкою очільника міністерства його підлеглий керівник департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабінету міністрів посадовці штучно «списували» комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн грн. Колишній міністр обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні 2023 року правоохоронці повідомили про зміну підозри колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігору Насалику. Про підозру також повідомили колишньому керівнику нафтогазового Департаменту Міненерговугілля. За даними слідства, чиновники внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їхніх складових.

Раніше повідомлялося, що службова недбалість колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів.

2 березня 2021 року Антикорупційний суд скасував закриття справи проти ексміністра Насалика.