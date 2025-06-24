Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 червня – свято Івана Купала
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна купатися у річці після заходу сонця

У ніч проти 24 червня відзначається свято Івана Купала, яке співпадає зі святом Різдва Іоана Предтечі (або Івана Хрестителя). У світі відзначають День басейну та День феї. 

День басейну

24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

24 червня кожного року світ відзначає неофіційне свято – День басейну, але більш точна назва свята День плавання по колу (Swim a Lap Day). Походження Дня  басейну невідоме, але плавання як вид спорту з’явилося тисячі років тому у стародавніх греків і римлян. Ці цивілізації будували прекрасні штучні басейни для тренувань спортсменів, проведення військових навчань і просто для відпочинку.

Міжнародний день феї

24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

24 червня у всьому світі відзначається Міжнародний день феї. Це свято – можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями. Протягом століть феї були важливою частиною кельтської культури. У всіх давніх легендах ці міфологічні істоти описуються як розумні, пустотливі та магічні. Вони здатні літати та чаклувати, і вони живуть у країні вічної молодості. 

Івана Купала

24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Свято Івана Купали є стародавнім, язичницьким святом, яке раніше відзначалося на день літнього сонцестояння і символізує єднання людини з природою. З часом, свято Івана Купали прив'язали до церковного календаря, приурочивши його до дня народження Іоанна Хрестителя, яке наразі відзначають за новоюліанським календарем 24 червня.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер свято Івана Купала тепер припадає у ніч проти 24 червня – цей день співпадає зі святом Різдва Іоана Предтечі (або Івана Хрестителя). За григоріанським календарем свято припадало у ніч проти 7 липня.

Свято Івана Купала пов'язане з язичницькими віруваннями давніх слов'ян. Купала або Купайло – один з персонажів слов'янської міфології, який за деякими дослідженнями фольклористів не є божеством. Інші ж джерела описують Купайла як бога родючості, кохання, молодості, літа та лікарських рослин. Поклонялися йому саме на день літнього сонцестояння

Цьому святу властиві традиції, що притаманні будь-якому культу поклоніння сонцю та стихіям: стрибки через вогонь, купання у водоймах, вшанування обрядових дерев (у давніх українців це була верба, яку називали Мареною). Її оздоблювали, прикрашали стрічками, квітками а потім спалювали.

Є версія, що сама назва – Івана Купала походить від слова «купання», адже в цей день обов'язково йшли до водойми, купалися там, щоб очиститися від зла, отримати сили та покращити здоров'я. А ось в ніч перед цим святом було заборонено заходити у воду, бо за повір'ям, русалки можуть потягнути на дно.

Різдва Іоана Предтечі

24 червня у церковному календарі – Різдва Іоана Предтечі (або Івана Хрестителя). Святий Іван Хреститель є одним з найважливіших святих у християнській традиції. Він був пророком і попередником Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Ісуса у річці Йордан. Його народження було чудом, оскільки його мати Єлизавета була безплідною і вже в похилому віці, коли ангел сповістив її чоловіка Захарію про народження сина.

Іван Хреститель жив у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він проповідував покаяння і хрещення для прощення гріхів, готуючи людей до приходу Месії. Його діяльність мала великий вплив на єврейське суспільство того часу і привернула багато послідовників.

Читайте також: Церковний календар на червень 2025 року

Що не можна робити цього дня

  • Не можна купатися в річці після заходу сонця.
  • Не можна брати і давати в борг гроші, бо передасте своє щастя в чужі руки.
  • Не варто піднімати гроші, якщо ви їх знайшли.
  • Не можна спати в ніч на Івана Купала. Вірили, що той, хто засне в цю ніч, може стати жертвою нечистої сили.

Народні прикмети

  • Якщо в цей день дощить, через 5 днів обов’язково буде сонячно.
  • Шум верб на вітрі віщує зливу.
  • Багато зірок на небі цієї ночі – буде багатий грибний врожай.
  • Сильна роса обіцяє добрий врожай огірків.
  • Посилення аромату польових квітів передбачає дощ.

Пам’ятні події 24 червня

  • 1099 – засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.
  • 1497 – перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки.
  • 1717 – представники британських масонських лож зібралися в пивній «Гусак і рожен» і заснували Велику ложу Англії – об'єднання всіх лож.
  • 1812 – армія Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 600 тисяч вояків, перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії.
  • 1894 – прийнято рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор
  • 1901 – у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо.
  • 1917 – у Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні.
  • 1941 – у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи «з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента»
  • 1941 – розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області.
  • 1947 – вперше офіційно повідомили про НЛО.
  • 1948 – за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в якому проживало понад 2,5 мільйони людей.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Ян, Марія, Фаїна.

Читайте також:

Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський виступив на саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі
Настав особливий момент – шанс спробувати закінчити цю війну
2 червня, 14:31
Міністр оборони Філіппін висловив зацікавленість Маніли у технологічному розвитку Києва
Філіппінці планують розширити оборонні зв'язки з Україною
2 червня, 12:15
Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW
Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW
29 травня, 11:58
Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW
Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW
10 червня, 06:32
Російський топдипломат назвав що допоможе покласти край війні
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
10 червня, 22:02
СБУ: Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!
Ексклюзивні кадри СБУ: опубліковано відео обміну полоненими
12 червня, 20:15
Волонтери в Ізраїлі можуть роздавати продукти харчування, але ніколи не збиратимуть на дрони для своєї армії
Журналіст пояснив, чим відрізняються волонтери в Ізраїлі та Україні
22 червня, 15:05
Володимир Мединський очолював делегацію країни-агресора РФ на переговорах з Україною у Стамбулі
Путінський переговірник лякає Україну новими територіальними втратами: деталі
11 червня, 11:37
Депутати у Росії розлютились через те, що Renault вироблятиме дрони в Україні
Депутат Держдуми хоче оголосити логотип Renault фашистським
11 червня, 12:26

Суспільство

24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза
Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза
Скандал із Назарієм Гусаковим. Мер Львова звернувся до посольств
Скандал із Назарієм Гусаковим. Мер Львова звернувся до посольств
Деякі категорії осіб можуть отримати додаткові бонуси від «Укрзалізниці»
Деякі категорії осіб можуть отримати додаткові бонуси від «Укрзалізниці»
Скільки експертиз тіл загиблих воїнів проводить Україна щомісяця? МВС повідомило деталі
Скільки експертиз тіл загиблих воїнів проводить Україна щомісяця? МВС повідомило деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
19K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
12K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Reuters: Прем’єр Японії відмовиться від поїздки на саміт НАТО

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua