Чому Україні варто тимчасово помовчати про НАТО

На сьогодні США та низка європейських країн-учасниць не бачать Україну у складі НАТО

Коли мовчання – це зброя

Єдине, що ми можемо сьогодні отримати від НАТО, – це військова допомога від окремих членів Альянсу.

Натомість очевидно, що будь-які публічні висловлювання щодо вступу нашої країни до НАТО лише дратують багатьох представників Альянсу, погіршуючи й без того не найкращі стосунки з нашими союзниками.

На сьогодні США та низка європейських країн-учасниць не бачать нас у складі НАТО. Це – чітка й публічна позиція. Її слід прийняти та припинити «махати червоною ганчіркою» перед обличчям партнерів, зайвий раз їх дратуючи.

Пройде час – і, можливо, з’явиться сприятливий момент, коли цю тему можна буде знову підняти. Насамперед, якщо ми за підтримки Великобританії чи Німеччині проведемо роботу над помилками у стосунках з США та якнайшвидше приберемо всі гострі кути.

А сьогодні для нас мовчання, перефразовуючи відоме прислів’я, – не просто золото, а зброя, а також інша вкрай важлива підтримка від союзників. Вона потрібна вже сьогодні, навіть учора, тому дорожча за журавля в небі, яким наразі є перспективи членства України у НАТО.