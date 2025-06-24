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Віктор Балога Народний депутат України

Чому Україні варто тимчасово помовчати про НАТО

glavcom.ua
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На сьогодні США та низка європейських країн-учасниць не бачать Україну у складі НАТО
фото: depositphotos.com

Коли мовчання – це зброя

Єдине, що ми можемо сьогодні отримати від НАТО, – це військова допомога від окремих членів Альянсу.

Натомість очевидно, що будь-які публічні висловлювання щодо вступу нашої країни до НАТО лише дратують багатьох представників Альянсу, погіршуючи й без того не найкращі стосунки з нашими союзниками.

На сьогодні США та низка європейських країн-учасниць не бачать нас у складі НАТО. Це – чітка й публічна позиція. Її слід прийняти та припинити «махати червоною ганчіркою» перед обличчям партнерів, зайвий раз їх дратуючи.

Пройде час – і, можливо, з’явиться сприятливий момент, коли цю тему можна буде знову підняти. Насамперед, якщо ми за підтримки Великобританії чи Німеччині проведемо роботу над помилками у стосунках з США та якнайшвидше приберемо всі гострі кути.

А сьогодні для нас мовчання, перефразовуючи відоме прислів’я, – не просто золото, а зброя, а також інша вкрай важлива підтримка від союзників. Вона потрібна вже сьогодні, навіть учора, тому дорожча за журавля в небі, яким наразі є перспективи членства України у НАТО.

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Джерело
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Теги: військова допомога Україна зброя НАТО

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