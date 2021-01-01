Дочасні парламентські вибори? Провідні політологи озвучили очікування від 2021 року

Кожному було запропоновано назвати головну подію 2020-го та що вони очікують від наступного року

Експерти озвучили головні події 2020-го і прогнози на новий рік

«Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів, соціологів, журналістів про їхні враження від року, що минає, та очікування від прийдешнього. Кожному було запропоновано назвати головну подію 2020-го та що вони очікують від наступного року. За словами експертів головними подіями року в Україні були місцеві вибори, а в Україні і світі – пандемія коронавірусу.

«У соціальному вимірі – це пандемія, яка віддзеркалились на економіці, адже на початку 2020-го ми сподівалися побачити, хоча б невелике, але зростання. І загальнонаціональних подій також хотів би назвати «велике будівництво», хоча його і дуже сварять. Криза мине, а дороги залишаться», – вважає керівник аналітичного центру Андрій Золотарьов.

Золотарьов очікує, що закінчення карантину викликаною через пандемію коронавірусу або його наслідки можуть спричинити масові протести у 2021 році через падіння економіки.

«Головне, щоб ми вибралися із пастки пандемії і не перебилися. Наразі складається сума факторів, які можуть привести країну до ідеального шторму – тобто коли ряд несприятливих факторів накладаються один на інший і спричиняє ефект синергії: економічна криза нікуди не поділась, обіцяний січневий локдаун може спричинити масові протести», – додав експерт.

Політолог, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань назвав свою версію головних подій року в Україні.

«Відповідно до результатів експертного опитування Фонду «Демініціативи», подія року – це однозначно пандемія коронавірусу. Крім того, найгірші події року – це рішення Конституційного суду, яке руйнує українську антикорупційну політику, а також призначення Ірини Венедиктової на посаду генпрокурора. Моя особиста думка збігається із цими результатами», – зазначив Гарань.

Експерт очікує від 2021 року «подолання епідемії коронавірусу, економічної кризи».

Директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.ком» Сергій Гайдай вважає, що головна подія року – місцеві вибори.

«Якщо говорити про політичне життя, то це вибори, які відбулися наприкінці жовтня, і які почали нову епоху. Закінчилася епоха невиправданих сподівань на те, що некомпетентна людина може почати реальні зміни у країні. Йдеться про перетворення країни тіньової держави, де невелика кількість людей претендує на експлуатацію основних активів країни, на країну самоврядних громад», – пояснив експерт.

Також, експерти поділилися найбільшим очікуванням від 2021 року.

«На мою думку, це дочасні парламентські вибори – щоб у Верховній Раді більше не було так званої монобільшості, щоб з парламенту пішли випадкові люди, щоб вони більше не ухвалювали рішень, які не відповідають ні національній безпеці, ні інтересам громадян. Інакше нічого хорошого на нас не чекає. Я сумніваюсь, що ця влада здатна вивести країну з кризи, яку сама ж і влаштувала, плюс – навряд у неї вийде достойно організувати процес вакцинації від коронавірусу, яка має відбутися наступного року», – підсумував директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

Крім того, політолог Олексій Якубін розповів про свої очікування у наступному році.

«Наступний рік буде цікавий вже тим, що виповнюється 30 років з дня набуття Україною Незалежності. Ця кругла дата сама по собі наштовхне соціум на підбиття певних підсумків, вона впливатиме на прискіпливе ставлення громадян до політиків. Крім того, на наступний рік припаде екватор президентства Володимира Зеленського: 2,5 роки. Це може вплинути безпосередньо на главу держави: він може зініціювати політичне перезавантаження, якісь глобальні зміни», – нагадав експерт.