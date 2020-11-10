Європарламент розкритикував Україну за відсутність прогресу у реформах та засилля олігархів

Європарламентарі попередили Україну у необхідності провести низку реформ

Євродепутати заявили про необхідність проведення реформи судової системи, яка користується найменшою довірою серед українців. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Зокрема, у ЄС вважають, що реформи необхідні щоб запобігти відкату України назад. Також євродепутати розкритикували українську владу за спроби тиску на незалежні економічні інститути та правоохоронні органи. Також в Європарламенті розчаровані відсутністю прогресу в ліквідації олігархії в Україні.

Серед позитивів євродепутати відзначили досягнення Києвом прогресу у виконанні взятих на себе зобов'язань в межах Угоди про асоціацію з ЄС, у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, екології, цифрової економіки та виборчих процедур.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Європарламент заявив, що підтримує законодавчу ініціативу Зеленського про відновлення доброчесності судочинства КСУ.

2 листопада спікер Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС.

Комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова як найбільш компромісний, а законопроект президента Володимира Зеленського відхилили як неконституційний.