  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Інавгурацію Байдена змінять через пандемію коронавірусу

    • Розсилка
    Протягом своєї кампанії Байден спілкувався з виборцями в онлайні та не проводив мітингів - Інавгурацію Байдена змінять через пандемію коронавірусу
    Протягом своєї кампанії Байден спілкувався з виборцями в онлайні та не проводив мітингів

    Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби

    У штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

    Як повідомив в ефірі телеканалу ABC глава апарату Байдена Рон Клейн, через пандемію коронавірусу церемонія інавгурації пройде в скороченому режимі.

    Клейн відзначив, що церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

    За його словами, штаб проводить консультації з даного питання із Сенатом і Палатою представників.

    Глава апарату Байдена не уточнив, які саме обмеження будуть при проведенні церемонії.

    За попередньою інформацією, найближчі до Байдена глядачі мають пройти тести на коронавірус, а їхня загальна кількість буде суттєво обмежена.

    Традиційний обід у Скульптурній залі за участю членів Конгресу та інавгураційні бали скоріш за все будуть скасовані.

    Протягом своєї кампанії Байден спілкувався з виборцями в онлайні та не проводив мітингів через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу в США, а на малочисельних виходах на публіку був у масці та окулярах. Його інавгурація як 46 президента відбудеться з дотриманням усіх заходів безпеки.

    Як повідомлялося, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

    До відома, зазвичай під час інавгурації новий президент складав присягу і виступав з промовою перед зборами людей на Національній алеї у Вашингтоні. Після цього проходив обід із законодавцями і прийом у Білому домі.

    13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден — він отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Дональда Трампа — 232 голоси.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

    Нагадаємо, обраний президент Джо Байден назвав у п’ятницю, 20 листопада імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому

    Теги: США Джозеф Байден партії Twitter президент хвороби інавгурація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies