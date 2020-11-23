Інавгурацію Байдена змінять через пандемію коронавірусу

Протягом своєї кампанії Байден спілкувався з виборцями в онлайні та не проводив мітингів

Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби

У штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

Як повідомив в ефірі телеканалу ABC глава апарату Байдена Рон Клейн, через пандемію коронавірусу церемонія інавгурації пройде в скороченому режимі.

Клейн відзначив, що церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

За його словами, штаб проводить консультації з даного питання із Сенатом і Палатою представників.

Глава апарату Байдена не уточнив, які саме обмеження будуть при проведенні церемонії.

За попередньою інформацією, найближчі до Байдена глядачі мають пройти тести на коронавірус, а їхня загальна кількість буде суттєво обмежена.

Традиційний обід у Скульптурній залі за участю членів Конгресу та інавгураційні бали скоріш за все будуть скасовані.

Протягом своєї кампанії Байден спілкувався з виборцями в онлайні та не проводив мітингів через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу в США, а на малочисельних виходах на публіку був у масці та окулярах. Його інавгурація як 46 президента відбудеться з дотриманням усіх заходів безпеки.

Як повідомлялося, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

До відома, зазвичай під час інавгурації новий президент складав присягу і виступав з промовою перед зборами людей на Національній алеї у Вашингтоні. Після цього проходив обід із законодавцями і прийом у Білому домі.

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден — він отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Дональда Трампа — 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Нагадаємо, обраний президент Джо Байден назвав у п’ятницю, 20 листопада імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому.