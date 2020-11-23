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    «Слуга народу» зайняла лідерські позиції на виборах у 16 областях ─ дослідження

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    За агрегованим рейтингом партій на місцевих виборах умовний бар'єр у 5% подолали п'ять партій - «Слуга народу» зайняла лідерські позиції на виборах у 16 областях ─ дослідження
    За агрегованим рейтингом партій на місцевих виборах умовний бар'єр у 5% подолали п'ять партій

    Активність виборців у західних регіонах була вище, ніж у південно-східних

    Партія «Слуга народу» зайняла лідерські позиції (1-3 місця) у 16 областях Україні. Такі дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

    Аналіз свідчить, що «Слуга народу» посіла лідируючі позиції у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

    «Опозиційна платформа - За життя» отримала високі результати у регіонах півдня та сходу, а також у Сумській області.

    «Європейська солідарність» посіла високі позиції рейтингу в регіонах Галичини, Житомирської, Київської, Рівненської, Чернівецької областях та Києві.

    «За майбутнє» також зафіксувала лідерські позиції на Волині, в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.

    ВО «Батьківщина» отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, Закарпатській, Полтавській і Чернівецькій областях.

    У партії «Наш край» високі позиції у Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях.

    ВО «Свобода» ─ в Івано-Франківській і Тернопільській, «Радикальної партії Ляшка» ─ Чернігівській області, в «Удар» ─ у Києві, «Пропозиції» ─ в Дніпропетровській області.

    Крім того, місцеві партії стали переможцями:

    у Вінницькій області(«Українська стратегія Гройсмана»), Закарпатській («Рідне Закарпаття»), Полтавській («Довіра»), Харківській («Блок Кернеса - Успішний Харків»), Хмельницькій («Команда Симчишина»), Черкаській (ВО «Черкащани» та Чернігівській («Рідний дім») областях. Також на лідерських позиціях ─ у Херсонській («Нам тут жити!»), Хмельницькій («За конкретні справи») і Чернівецькій («Єдина Альтернатива») областях.

    Згідно з аналізом результатів місцевих виборів, активність виборців у західних регіонах була вище, ніж у південно-східних. Наприклад, якщо в Тернопільській і Львівській областях активність виборців 25 жовтня становила майже 44%, то в південно-східних прийшли на вибори лише приблизно третина.

    Зазначається, що за агрегованим рейтингом партій на місцевих виборах умовний бар'єр у 5% подолали:

    • партії «Слуга народу» (14,5%),
    • «Європейська солідарність» (13,7%),
    • «Опозиційна платформа - За життя» (12,5%),
    • «За майбутнє» (8,6%)
    • «Батьківщина» (8,5%).

    Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.

    Як повідомлялося, Комітет виборців України повідомив про підкуп виборців у п'яти містах.

    Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі,  Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.

    Теги: Батьківщина Європейська солідарність соцопитування вибори Закарпаття Свобода УДАР рейтинг партії партія Слуга народу Наш край Українська стратегія За майбутнє
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