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Семеро дітей повернулися з окупації в Україну

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Семеро дітей повернулися з окупації в Україну
Діти повертаються у рамках ініціативи президента Зеленського Bring Kids Back UA
фото з відкритих джерел

Зокрема, дві дитини перебували на тимчасово окупованій Херсонщині

На підконтрольну Україні територію з окупації повернулися семеро українських дітей, двоє з них – з Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію радниці з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарії Зарівної.

«У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA повернули з окупації ще сімох українських дітей. Працюємо далі», – йдеться у дописі Зарівної у Telegram.

 Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що двох дітей – хлопчика і дівчинку 10 і 16 років – визволили з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 14 лютого, в Україну повернулися восьмеро дітей, які перебували на окупованих територіях.

Також «Главком» повідомляв, що у січні цього року з тимчасово окупованих регіонів на підконтрольну Україні територію повернулися троє дітей – 17-річний юнак та двоє малолітніх хлопчиків. 

Раніше стало відомо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини розпочали процес з ліквідації шкіл.

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Теги: Україна окупація діти Офіс президента

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