Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським

Зеленський та перша леді привітали Лева XIV зі сходженням на престол

Президент також подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією

Президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у Facebook.

«Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни», – сказав Зеленський.

Президент також подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.

«Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру», – підсумував глава держави.

Як інформує Офіс президента, Володимир та Олена Зеленські подякували за підтримку України та заклик до справедливого й тривалого миру. Як цього досягти якомога скоріше, було ключовою темою обговорення під час аудієнції.

Окрема увага – сприянню у звільненні полонених та поверненні дітей. Папа Римський Лев XIV запевнив у тому, що докладатиме всіх можливих зусиль.

Олена Зеленська також подякувала за лікування українських дітей у клініці Bambino Gesù та закликала й надалі допомагати тим, хто цього потребує.

Президент і перша леді запросили Понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

Зазначимо, що у своїй промові Папа згадав про Україну і справедливий мир. Понтифік зазначив, що очікуються перемовими для миру, довготривалого миру і справедливого миру.

Нагадаємо, Роберт Прево сьогодні офіційно став новим Папою Римським. Він отримав ім'я Лев XIV. 69-річний Превост став 267 Папою. Він перший представник США на святому престолі.

Раніше, під час Ювілею Східних Церков у Ватикані, він привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново». Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».