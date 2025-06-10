Звільнення українців з полону: президент показав зворушливе відео

Україна повернула з російського полону поранених воїнів

Президент Володимир Зеленський показав момент звільнення українських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу України.

На оприлюднених кадрах захисники телефонують до рідних, спілкуються та обіймаються, не стримуючи сліз. Воїни радіють поверненню на рідну землю.

9 фото На весь екран















Звільнені з російської неволі українські захисники фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, Україна та Російська Федерація провели черговий етап обміну полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, сьогодні, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.

8 фото На весь екран













Україна повернула з російського полону важкопоранених і поранених воїнів фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як відомо, 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Українці віком до 25 років повернулися з російського полону.

Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.

До слова, після повернення з полону один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань.