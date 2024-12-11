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Зеленський пояснив, чому повертати викрадених Росією дітей дуже складно

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, чому повертати викрадених Росією дітей дуже складно
Російська омбудсмен свого часу заявила про 700 тисяч українських дітей, яких Росія вивезла з України
фото: Роман Яровіцин, АР

Зеленський: «З дітьми дуже складно... Тому що ми не можемо міняти дітей на дітей»

Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю CBN. 

«З дітьми дуже складно... Тому що ми не можемо міняти дітей на дітей. Там наші депортовані силою українські діти. У нас немає руських дітей. Ми нікого не крали, нікого не депортували. Жодного разу такого не було. І навіть наша операція у Курській області тому доказ. ... Жодна людина не вкрадена, жодну цивільну людину ми не вбили, жодна дитина там не постраждала», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що військових міняють на військових, і наразі Україні вдалося повернути понад 3,5 тис. військових, і цей процес триває, незважаючи на блокування російської сторони. Також є інструменти для повернення цивільних. 

Президент наголосив, що наразі Україна верифікувала 19,5 тис. дітей, яких Росія насильно депортувала. При цьому він нагадав, що російська омбудсмен свого часу заявила про 700 тисяч українських дітей, яких Росія вивезла з України.

«Це їх офіційні дані. Не знаю, наскільки це правда, але це жах, вони пишаються тим, що вкрали дітей», – сказав Зеленський.

Зараз Україна намагається повертати своїх дітей за посередництва партнерів, зокрема це Катар, Ватикан. Інші країни теж долучаються. Всього, за словами президента України, вдалося повернути 1030 дітей.

Зеленський сподівається, що за допомогою європейських партнерів та США Україні вдасться завершити війну і питання повернення наших громадян буде пріоритетним. 

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з Росії до України станом на сьогодні вдалось повернути 1029 українських дітей. В етері телемарафону він підкреслив, що основним посередником у цьому питанні є Катар.

До слова, учора ше п’ятеро українських дітей повернулися з Росії і тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він  зазначив, що серед повернутих – троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. За його словами, двоє з них тривалий час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території.

Раніше Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. 

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Теги: росія Ватикан Володимир Зеленський Україна Катар президент дитина блокування діти обмін полоненими

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