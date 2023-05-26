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Обрання нового голови Верховного суду: розпочався позачерговий пленум

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обрання нового голови Верховного суду: розпочався позачерговий пленум
16 травня пленум Верховного Суду висловив недовіру ексголові Князєву і достроково припинив його повноваження
фото ілюстративне

На засіданні присутні понад 140 суддів із 165

Верховний Суд розпочав засідання позачергового пленуму, на якому планують обрати нового голову і заступника голови цієї установи. Про це передає «Укрінформ».

На початку засідання було оголошено, що воно є повноважним: на засіданні були присутні понад 140 суддів із 165. Однак після цього представник суду поінформував про надходження пропозиції про відкладення цього засідання. Її ініціаторка уточнила, що, на її думку, треба відкласти цей пленум щонайменше до 2 червня, а взагалі його можна перенести на 15 червня.

Деякі з присутніх висловилися за перенесення засідання на іншу дату, щоб кандидати належним чином могли поспілкуватися з великим колективом Верховного Суду. Зокрема, одна з кандидаток на пост голови Верховного суду Наталія Коваленко зазначила, що вона не має сформованої команди, не знає, хто потенційно буде її заступником. 

Водночас «за» продовження засідання пленуму висловилися 119 учасників засідання, «проти» – 24. Тож засідання пленуму продовжилося.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що ВАКС узяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання «Горецький і партнери», який, за версією слідства, передавав хабар ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

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Теги: Верховный суд суддя

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