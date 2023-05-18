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Суд обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Князєву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Князєву
Ексголові Верховного суду Князєву обирають запобіжний захід
фото: скриншот відео (YouTube / «Суспільне»)

Суддя арештований із можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд України 18 травня обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого було викрито на отриманні багатомільйонного хабаря. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддя буде перебувати під вартою до 14 липня 2023 року. У разі внесення застави в розмірі 107,36 мільйона грн Князєв вийде на волю та отримає низку процесуальних обов’язків:

  • не залишати місце проживання;
  • здати на зберігання закордонні паспорти;
  • надягнути електронний браслет;
  • не спілкуватися з іншими фігурантами справи.

ВАКС частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України, погоджене прокурором САП. Сторона обвинувачення просила призначити Князєву арешт із альтернативою застави в 150 млн грн.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що ВАКС узяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання «Горецький і партнери», який, за версією слідства, передавав хабар ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

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