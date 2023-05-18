Суд обрав запобіжний захід спільнику Князєва

Горецький пробуде під вартою до 13 липня або ж внесе заставу у розмірі 80 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання «Горецький і партнери», який, за версією слідства, передавав хабар ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву. Відповідне рішення сьогодні ухвалила слідча суддя ВАКС, передає «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підозрюваному Горецькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 13 липня з можливістю внесення застави у розмірі 80 млн грн.

У разі внесення застави Горецький, окрім інших покладених судом обов’язків, буде зобов’язаний носити електронний браслет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прокурор Ігор Щур клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або ж заставу в розмірі 100 млн 113 тис. грн. Крім того, при внесенні застави пропонував накласти зобовʼязання зʼявлятися на суд та вилучити закордонні паспорти, оскільки підозрюваний зможе переховуватися.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи, у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.