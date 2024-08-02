Очільниця Мінекономіки отримала нового заступника

Телюпа раніше був керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Телюпа працює директором департаменту закупівель Національного банку України

Кабінет міністрів України призначив Андрія Телюпу заступником міністра економіки України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, за результатами відкритого конкурсного відбору Андрія Телюпу з 11 січня 2022 року було призначено на посаду директора Департаменту закупівель Національного банку України.

До роботи в Національному банку Андрій Телюпа з 2020 року очолював Офіс трансформації закупівель АТ «Укрзалізниця». Крім того, з жовтня 2017 року до травня 2020 працював керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Має понад 18 років досвіду у сфері закупівель у хімічній, автомобільній, харчовій промисловості, у галузі зовнішньоекономічної діяльності та в державному секторі.

Андрій Телюпа у 2004 році закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (спеціальність «Міжнародна економіка», додаткова спеціальність «Перекладач» (англійська та німецька мови)”). У 2017 році закінчив Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) (спеціальність MBA in Public Administration).

Раніше Кабінет міністрів України звільнив Назара Танасишина з посади заступника міністра соціальної політики та Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики.

До слова, 2 серпня 2024 року члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрали головою Юрія Власенка.