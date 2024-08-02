Головна Країна Політика
search button user button menu button

Очільниця Мінекономіки отримала нового заступника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Очільниця Мінекономіки отримала нового заступника
Телюпа раніше був керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
фото: Facebook/Андрій Телюпа

Телюпа працює директором департаменту закупівель Національного банку України

Кабінет міністрів України призначив Андрія Телюпу заступником міністра економіки України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, за результатами відкритого конкурсного відбору Андрія Телюпу з 11 січня 2022 року було призначено на посаду директора Департаменту закупівель Національного банку України.

До роботи в Національному банку Андрій Телюпа з 2020 року очолював Офіс трансформації закупівель АТ «Укрзалізниця». Крім того, з жовтня 2017 року до травня 2020 працював керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Має понад 18 років досвіду у сфері закупівель у хімічній, автомобільній, харчовій промисловості, у галузі зовнішньоекономічної діяльності та в державному секторі.

Андрій Телюпа у 2004 році закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (спеціальність «Міжнародна економіка», додаткова спеціальність «Перекладач» (англійська та німецька мови)”). У 2017 році закінчив Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) (спеціальність MBA in Public Administration).

Раніше Кабінет міністрів України звільнив Назара Танасишина з посади заступника міністра соціальної політики та Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики.

До слова, 2 серпня 2024 року члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрали головою Юрія Власенка.

Теги: Юлія Свириденко Мінекономіки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віялові відключення світла послабляли економічну активність підприємстві і споживачів
Стало відомо, як відключення світла вплинули на українську економіку
Вчора, 11:22
Послуга електронного бронювання в «Дії» стала доступною з 17 липня
Скількох співробітників забронював бізнес у «Дії»: офіційні дані
28 липня, 20:18
Попередньо бійці КОРду прийшли за борщівським воєнкомом, якого підозрюють у численних хабарях
На Тернопільщині затримано керівника ТЦК за хабарі
23 липня, 22:15
Керівництво Мінекономіки зустрілося з представниками місії МВФ в Україні
Кадровий дефіцит. Для росту економіки Україні бракує мільйонів працівників
22 липня, 12:28
Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих
Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
18 липня, 13:05
Підприємства, які держава визнала критично важливими, можуть забронювати працівників від мобілізації
Стало відомо, скільки підприємств і організацій Мінекономіки визнало критично важливими
18 липня, 11:49
За словами представниці Мінсоцполітики, у країні вже є значна кількість людей зі знанням мови, яка повністю інтегрована у суспільство, але… не працевлаштована
Дефіцит робочої сили – майже 9 млн людей. Як рятувати Україну? Ринок праці
18 липня, 08:30
У відомстві скоригували очікування щодо змін у розмірі зарплати протягом цього року
Українці отримуватимуть вищі зарплати? Прогноз Мінекономіки
10 липня, 22:30
Кабмін розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель
Уряд дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони
8 липня, 21:31

Політика

Очільниця Мінекономіки отримала нового заступника
Очільниця Мінекономіки отримала нового заступника
Держенергонагляд визначився з новим очільником
Держенергонагляд визначився з новим очільником
Закон про заборону УПЦ МП: комітет Ради заявив про кампанію з дискредитації
Закон про заборону УПЦ МП: комітет Ради заявив про кампанію з дискредитації
Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень на урядовому рівні
Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень на урядовому рівні
Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією європейською країною
Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією європейською країною
Суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради
Суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
30K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
14K
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список
8503
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8259
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua