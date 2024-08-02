Очільниця Мінекономіки отримала нового заступника
Телюпа працює директором департаменту закупівель Національного банку України
Кабінет міністрів України призначив Андрія Телюпу заступником міністра економіки України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, за результатами відкритого конкурсного відбору Андрія Телюпу з 11 січня 2022 року було призначено на посаду директора Департаменту закупівель Національного банку України.
До роботи в Національному банку Андрій Телюпа з 2020 року очолював Офіс трансформації закупівель АТ «Укрзалізниця». Крім того, з жовтня 2017 року до травня 2020 працював керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Має понад 18 років досвіду у сфері закупівель у хімічній, автомобільній, харчовій промисловості, у галузі зовнішньоекономічної діяльності та в державному секторі.
Андрій Телюпа у 2004 році закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (спеціальність «Міжнародна економіка», додаткова спеціальність «Перекладач» (англійська та німецька мови)”). У 2017 році закінчив Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) (спеціальність MBA in Public Administration).
Раніше Кабінет міністрів України звільнив Назара Танасишина з посади заступника міністра соціальної політики та Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики.
До слова, 2 серпня 2024 року члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрали головою Юрія Власенка.
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