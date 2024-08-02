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Держенергонагляд визначився з новим очільником

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Держенергонагляд визначився з новим очільником
Власенка було обрано головою НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування
фото: mev.gov.ua/Міненерго

Юрій Власенко працював першим заступником міністра енергетики України

Сьогодні, 2 серпня 2024 року члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрали головою Юрія Власенка. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

Як вказано в повідомленні, Власенка було обрано під час закритого засідання шляхом таємного голосування.

Зазначається, що Юрій Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі понад 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Також новий голова Нацкомісії з травня 2021 року по липень 2024 року працював першим заступником міністра енергетики України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна. Натомість тимчасово покладено виконання обовʼязків голови Державної інспекції енергетичного нагляду на заступника Слободяна Анатолія Замулка.

Також Кабінет міністрів України звільнив Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики.

Теги: НКРЕКП Міненерго

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