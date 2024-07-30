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Уряд звільнив заступників міністрів соцполітики та енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд звільнив заступників міністрів соцполітики та енергетики
Заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин (ліворуч) та перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко
колаж: glavcom.ua

Як повідомлялося, в уряді тривають дискусії щодо оптимізації міністерств

Кабінет міністрів України звільнив Назара Танасишина з посади заступника міністра соціальної політики та Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, уряд тимчасово поклав виконання обовʼязків заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Олексія Мігріна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна. Натомість тимчасово покладено виконання обовʼязків голови Державної інспекції енергетичного нагляду на заступника Слободяна Анатолія Замулка.

Як повідомлялося, в уряді тривають дискусії щодо оптимізації складу Кабінету міністрів та оптимізації міністерств.

Раніше стало відомо, що одне з найближчих засідань Верховної Ради може бути присвячене кадровим питанням.

Юрист-конституціоналіст Андрій Магера в коментарі «Главкому» заявив, що Верховна Рада має право відправити у відставку прем’єр-міністра під час воєнного стану, навіть попри те, що закон про правовий режим воєнного стану виключає таку можливість.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів України дійсно очікують зміни: але перестановки торкнуться лише деяких урядовців. Зокрема, після цього парламент дійсно відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Теги: звільнення Кабмін уряд Міністерство соціальної політики Міненерго

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