Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, як відключення світла вплинули на українську економіку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стало відомо, як відключення світла вплинули на українську економіку
Віялові відключення світла послабляли економічну активність підприємстві і споживачів
фото з відкритих джерел

У червні економіка України відчула прямі та непрямі цінові наслідки руйнування об’єктів генерації електроенергії

У червні цього року українська економіка функціонувала в складних умовах. Зокрема, віялові відключення електроенергії послабляли економічну активність як підприємств, так і споживачів. Про це йдеться у звіті Мінекономіки.

Також дефіцит кваліфікованих кадрів, невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації погіршували очікування підприємств усіх секторів.

За оцінками Мінекономіки, у червні зростання ВВП зберігалося на рівні попереднього місяця – 1,1%. У підсумку за січень-червень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,1%, що відповідає прогнозованим тенденціям. Урядом схвалені основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки у межах якого уточнено очікування на 2024 рік – зростання ВВП на рівні 3,5%.

«У червні економіка України відчула прямі та непрямі цінові наслідки руйнування об’єктів генерації електроенергії», – йдеться у звіті.

Зокрема, споживча інфляція передусім під тиском підвищення тарифів на електроенергію для населення, а також на низку інших тарифів на послуги прискорилася до 2,2%, річні темпи – до 4,8% (з 3,3% відповідно).

За даними Мінекономіки, у червні посилювався вплив чинників немонетарного характеру через:

  • збільшення тарифної складової – подорожчання електроенергії, деяких послуг ЖКГ на яких немає мораторію, пасажирських перевезень залізницею, мобільного зв’язку тощо;
  • посилення впливу витратності виробництва (непрямий вплив руйнування енергетики) через обмежене електропостачання, а також нестачу персоналу та низку інших «воєнних перешкод» для бізнесу, посилення курсової волатильності.

Зазначимо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт*год. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів України 31 травня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн.

Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.

Теги: Мінекономіки ВВП мобілізація електроенергія відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт: Якщо станція знаходиться на вулиці – під час дощів її необхідно чимось накрити
Уникайте сонця. Експерт розповів, як грамотно поводитися з зарядними станціями
3 липня, 10:56
Завдяки промисловості, що розвиватиме власне виробництво електроенергії для своїх потреб, зростатиме частка розподіленої генерації
Українська економіка виграє від повної лібералізації енергоринку, – експерт
11 липня, 14:11
Загорівся один із технологічних цехів заводу у Курські області
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Графіки відключень світла на 18 липня: де і коли не буде електроенергії
17 липня, 19:01
Завтра з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть
Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго»
19 липня, 19:28
Енергосистема України влаштована таким чином, що коли «Укренерго» дає команди на обмеження, вони рівномірно розподіляються між всіма областями України
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Володимир Кудрицький розповів про ситуацію в енергетиці України
Голова «Укренерго» повідомив, коли ситуація з електроенергією покращиться
22 липня, 15:53
Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків призовного віку, які втекли туди
Україна веде переговори із Молдовою щодо повернення чоловіків призовного віку
23 липня, 12:25
У «Резерв+» з'явилася спеціальна позначка для тих, хто вчасно оновив дані
У «Резерв+» з'явилася спеціальна позначка для тих, хто вчасно оновив дані
23 липня, 15:48

Економіка

Заборона транзиту нафти «Лукойл»: Україна пояснила Єврокомісії свою позицію
Заборона транзиту нафти «Лукойл»: Україна пояснила Єврокомісії свою позицію
Як стимулювати вантажні залізничні перевезення? Директор логістичної компанії назвав єдиний метод
Як стимулювати вантажні залізничні перевезення? Директор логістичної компанії назвав єдиний метод
Стало відомо, як відключення світла вплинули на українську економіку
Стало відомо, як відключення світла вплинули на українську економіку
«Укртелеком» за пів року побудував 4 тис. км волоконно-оптичних ліній
«Укртелеком» за пів року побудував 4 тис. км волоконно-оптичних ліній
Бізнес не зміг відмовити владу від підвищення податків
Бізнес не зміг відмовити владу від підвищення податків
В Україні зареєстровано географічний бренд «Херсонський кавун»
В Україні зареєстровано географічний бренд «Херсонський кавун»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
32K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
21K
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
19K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
13K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua