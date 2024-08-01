Стало відомо, як відключення світла вплинули на українську економіку

У червні економіка України відчула прямі та непрямі цінові наслідки руйнування об’єктів генерації електроенергії

У червні цього року українська економіка функціонувала в складних умовах. Зокрема, віялові відключення електроенергії послабляли економічну активність як підприємств, так і споживачів. Про це йдеться у звіті Мінекономіки.

Також дефіцит кваліфікованих кадрів, невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації погіршували очікування підприємств усіх секторів.

За оцінками Мінекономіки, у червні зростання ВВП зберігалося на рівні попереднього місяця – 1,1%. У підсумку за січень-червень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,1%, що відповідає прогнозованим тенденціям. Урядом схвалені основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки у межах якого уточнено очікування на 2024 рік – зростання ВВП на рівні 3,5%.

«У червні економіка України відчула прямі та непрямі цінові наслідки руйнування об’єктів генерації електроенергії», – йдеться у звіті.

Зокрема, споживча інфляція передусім під тиском підвищення тарифів на електроенергію для населення, а також на низку інших тарифів на послуги прискорилася до 2,2%, річні темпи – до 4,8% (з 3,3% відповідно).

За даними Мінекономіки, у червні посилювався вплив чинників немонетарного характеру через:

збільшення тарифної складової – подорожчання електроенергії, деяких послуг ЖКГ на яких немає мораторію, пасажирських перевезень залізницею, мобільного зв’язку тощо;

посилення впливу витратності виробництва (непрямий вплив руйнування енергетики) через обмежене електропостачання, а також нестачу персоналу та низку інших «воєнних перешкод» для бізнесу, посилення курсової волатильності.

Зазначимо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт*год. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів України 31 травня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн.

Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.