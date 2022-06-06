Одещина: ворог продовжує нарощувати озброєння на острові Зміїний

Нині у морі з крилатими ракетами знаходяться один російський корабель і один підводний човен

Ніч на Одещині пройшла без обстрілу. Кораблі чорноморського флоту РФ продовжують проводити маневри та перегрупування. Відомо, що нині у морі з крилатими ракетами знаходяться один корабель і один підводний човен, а також кілька великих десантних кораблів. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Ризик висадки десанту залишається постійним, але зараз не спостерігається активна фаза підготовки ворога до цієї морської операції.

На острові Зміїний ворог продовжує нарощувати свої бойові можливості, але Збройні Сили України, зокрема Військово-Морські Сили, проводять стримуючі заходи.

«Я бажаю кожному з вас розпочинати цей день із впевненості у нашій перемозі. Всі ми добре розуміємо, що від діяльності кожного з нас, кожного на своїй ділянці фронту залежить те, що ми називаємо перемогою та світом. Нам ще багато доведеться пройти. Ми всі чудово розуміємо, що ймовірність завдання ракетних ударів – це сьогодні головна тактика ворога. Одеська область не є винятком. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – сказав у своєму відеозверненні Сергій Братчук.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

Також сьогодні ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряна тривога не оголошена лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.

18 травня окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря.