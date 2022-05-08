Одещина: зенітні війська знищили крилату ракету та безпілотник «Форпост»

Ракету випустив багатоцільовий російський винищувач СУ-35

Ворог продовжує наполегливо розвідувати з повітря обстановку та розташування об’єктів для майбутнього ураження ракетами. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Так, опівдні 8 травня, підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» знищені ударний безпілотник-розвідник «Форпост» та крилата ракета, пуск якої здійснив багатоцільовий російський винищувач СУ-35 з напрямку Чорного моря.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Одесі та Миколаєві лунають вибухи.

Вранці на Одещині в Арцизі чули вибух, місто знеструмлене.

Напередодні окупанти випустили за добу 14 крилатих ракет по Одещині і Миколаївщині.

Як стало відомо, російські хакери координували ракетні удари по Одесі.

Одночасно з обстрілами на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради.

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