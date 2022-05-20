Окупанти розбомбили вбиральню під Одесою

Попередньо, «крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема»

Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням авіації по Одещині. Окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру населених пунктів регіону. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«По Одещині нанесено черговий ракетний удар із застосуванням авіації. Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися «замочити в сортирі» осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню», – зазначили в ОК «Південь».

Попередньо, «крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема».

18 травня окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря.

Напередодні Одеса потролила Захарову через слова про військову техніку на кіностудії. Спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук відповів на заяви представниці МЗС РФ Марії Захарової про військову техніку на території Одеської кіностудії. Він зазначив, що це автомобіль часів Другої світової війни.