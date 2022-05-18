Окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря

За попередньою інформацією постраждалих немає

Сьогодні, 18 травня рашисти знову завдали ракетного удару по Одеській області. Ракета була випущена з акваторії Чорного моря. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Братчука, який посилається на дані ОК «Південь», попередньо, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину РФ для суду.

Як повідомлялося, росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму.