Одещина скорочує тривалість комендантської години

Комендантська година розпочинатиметься о 23:00 та триватиме до 05:00 наступного дня

Комендантську годину на території Одеси та області з 25 травня скорочують на 60 хвилин.

Про відповідний наказ начальника Одеської ОВА Максима Марченка повідомила пресслужба Одеської міськради.

Згідно з розпорядженням, заходи безпеки діятимуть на всій території області. З 25 травня комендантська година розпочинатиметься о 23:00 та триватиме до 05:00 наступного дня щодобово до внесення змін відповідним наказом.

До 24 травня включно комендантська година розпочиналась щовечора о 22:00. Повідомлень про зміни у роботі громадського транспорту станом на 15:00 24 травня не було.

Під час комендантської години громадянам заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Винятком є особи, що мають відповідні спеціалізовані перепустки та посвідчення.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи.

Також сьогодні ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Тихо лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.

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