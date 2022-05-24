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    Одещина скорочує тривалість комендантської години

    До&nbsp;24 травня включно комендантська година розпочиналась щовечора о&nbsp;22:00 - Одещина скорочує тривалість комендантської години
    До 24 травня включно комендантська година розпочиналась щовечора о 22:00
    фото: Одеса-медіа

    Комендантська година розпочинатиметься о 23:00 та триватиме до 05:00 наступного дня

    Комендантську годину на території Одеси та області з 25 травня скорочують на 60 хвилин.

    Про відповідний наказ начальника Одеської ОВА Максима Марченка повідомила пресслужба Одеської міськради.

    Згідно з розпорядженням, заходи безпеки діятимуть на всій території області. З 25 травня комендантська година розпочинатиметься о 23:00 та триватиме до 05:00 наступного дня щодобово до внесення змін відповідним наказом.

    До 24 травня включно комендантська година розпочиналась щовечора о 22:00. Повідомлень про зміни у роботі громадського транспорту станом на 15:00 24 травня не було.

    Під час комендантської години громадянам заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Винятком є особи, що мають відповідні спеціалізовані перепустки та посвідчення.

    Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

    Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи.

    Також сьогодні ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Тихо лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна наказ Одещина Україна окупація час комендантська година #stoprussia
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    Одещина скорочує тривалість комендантської години