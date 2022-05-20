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    Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу

    Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу
    фото з відкритих джерел

    Повітряна тривога не оголошена лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму

    Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу. Потрібно негайно пройти до укриття, оскільки це може врятувати життя.

    Сирени почали лунати у різних регіонах України приблизно о 17:20.

    Повідомлення про повітряну тривогу не варто ігнорувати, а слід негайно пройти до укриття.

    Повітряна тривога лунає у наступних областях:

    • Житомирській
    • Вінницькій
    • Київській
    • Черкаській
    • Кіровоградській
    • Миколаївській
    • Одеській
    • Сумській
    • Полтавській
    • Дніпропетровській
    • Харківській
    • Запорізькій
    • Луганській
    • Донецькій
    • Закарпатській
    • Львівській
    • Івано-Франківській
    • Волинській
    • Рівненській
    • Тернопільській
    • Івано-Франківській
    • Чернівецькій
    • Чернігівській
    • Хмельницькій

    Повітряна тривога не оголошена лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.

    Сьогодні російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Про обстріл стало відомо під час повітряної тривоги. За попередніми даними, війська агресора вдарили із застосуванням авіації. Унаслідок обстрілу зруйновано пляжну вбиральню. О 15:18 на Одещині було оголошено відбій повітряної тривоги.

    Під час повітряної тривоги потрібно залишатися в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій. У випадку, якщо ви не можете дістатися до укриття, то сховайтеся якомога далі від вікон.

    Теги: росія окупанти війна обстріл укриття Україна окупація #stoprussia
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    Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу