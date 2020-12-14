ОГХК в обхід заборони СБУ поставляє ільменіт до анексованого Криму, – ЗМІ

Ільменіт отримує підприємство «Кримський титан», яке розташоване на захопленому півострові і належить олігархові Дмитру Фірташу

Поставки українського ільменіту – сировини для виробництва титану – в окупований Крим поновилися. Про це інформує censor.net.

Незаконні схеми постійно змінюються, все робиться для того, щоб заплутати прикордонників і митників, яким надають неправдиві документи на вантаж.

Саму сировину відправляють із порту Чорноморськ.

У суботу, 12 грудня, гавань покинув рудовоз BOGDAN, завантажений 11,5 тисячі тонн ільменіту. Судно прийшло в Чорноморськ ще 27 листопада, але навантаженню довго перешкоджала СБУ. Відбути йому вдалося лише після втручання керівництва Фонду держмайна, яке таким чином відстоює інтереси державної же «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК), яка добуває ільменіт.

Остання 13 жовтня цього року уклала контракт із чеською компанією Belanto trade s.r.o., зобов'язавшись поставити в жовтні-грудні 50 тисяч тонн ільменіту, який видобувається і збагачується в Іршанську Житомирської області. Belanto trade s.r.o. – це посередник, через який сировину отримує підприємство «Кримський титан», яке розташоване на захопленому півострові і належить олігархові Дмитру Фірташу.

За даними поінформованих джерел, сума контракту, підписаного в.о. глави ОГХК Артуром Сомовим, становить приблизно 6,5 мільйона євро. Раніше поставками займалася німецька ITS, але вона привернула увагу преси і громадськості, і після низки скандалів її вирішили замінити. За даними поінформованих джерел, питання курує особисто заступник глави ФДМУ Денис Кудін.

BOGDAN заявив портом призначення турецький Самсун, але насправді попрямував у болгарську Варну, в чому легко переконатися за допомогою відповідних онлайн-сервісів, що надають інформацію про місцеперебування цивільних суден. У Болгарії на нього чекає інший суховантаж – SOURIA. Руду перенавантажуватимуть на його борт, після чого SOURIA вирушить до берегів Криму.

Зазначимо, що керівники Фонду держмайна намагаються переконати всіх, що ця зовсім незаконна схема необхідна для виживання Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Про те, що вантаж у підсумку потрапить до окупованого Криму, чиновники, зрозуміло, мовчать.

За даними ЗМІ, із серпня цього року завод Фірташа отримав приблизно 35 тисяч тонн українського ільменіту. Постачала його та сама SOURIA, яка ходить під сирійським прапором.

Коли цей матеріал уже вийшов, стало відомо, що ще 10 грудня біля 46 причалу одеського порту ошвартувався рудовоз «Діброва» під прапором Маршаллових островів. Судно прийшло до Одеси з Новоросійська і стоїть під навантаженням 15 тисяч тонн ільменітової руди. Порт призначення поки не відомий.