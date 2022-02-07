Оновлений канал «Рада». Стефанчук просить нардепів із розумінням ставитися до помилок

Голова Верховної Ради визнав: під час тестування оновленого формату телеканалу « Рада » можуть виникати технічні та змістовні помилки

Спікер вважає, що розроблення нової стратегії мовлення парламентського каналу потребує часу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що критичні та різкі зауваження деяких нардепів щодо оновленого формату парламентського каналу «Рада», є не завжди обґрунтованими та дещо суб’єктивними. Про це він зазначив у відповіді на депутатський запит Ірини Геращенко, повідомляє «Главком».

За словами спікера, створення на медійному просторі конкурентного продукту саме державним телеканалом, а також модернізація його застарілого технічного обладнання потребує часу, професійних та матеріальних ресурсів.

«Відтак особисто я з розумінням ставлюся до того, що тестування оновлень у трансляції телеканалу «Рада» може призвести до виникнення технічних і змістовних помилок (в чому Ви вже змогли переконатися), а тому й закликаю усіх небайдужих парламентаріїв відкинути політичні та емоційні складові та у законний спосіб бути безпосереднім учасником якісної модернізації концепції мовлення телеканалу «Рада», – відповів Руслан Стефанчук на запит нардепки.

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Як повідомляв «Главком», 15 грудня 2021 року телеканал «Рада» розпочав мовлення в оновленому форматі. На каналі з’явилися колишні ведучі «112 Україна» та ZIK, а також політтехнолог Володимир Петров та блогер Сергій Іванов.

11 січня телеканал «Рада» допустився неприємного казусу – під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер». Через декілька годин Стефанчук відповів телеканалу піснею російського рок-гурту «Чайф» «Не спіши», яка також відома як «Помирати нам рано».

Додамо, що у 2022 році державне підприємство «Парламентський канал «Рада» отримає бюджетне фінансування у розмірі 378 млн грн. Це майже у сім разів більше порівняно з 2021 роком (торік на канал Верховної Ради було витрачено 56,7 млн грн).

Крім цього, у січні з’явилася інформація, що телеканал «Рада» замовляє у столичної компанії «Кінокіт» виробництво передач загальною вартістю 180 млн грн.