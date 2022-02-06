«Вимкніть зброю Росії». Яким ЗМІ довіряють українці: пряма мова

«Читаючи новини, думаємо, а раптом хтось міг проплатити?»

Біля офісу телеканалу «Наш» 2 лютого відбулася акція «Вимкніть зброю Росії». Її учасники вимагали санкцій проти народного депутата Євгенія Мураєва і телеканалу «Наш», який з ним пов’язують і називають проросійським.

Активісти закидають телеканалу поширення брехні та російської пропаганди. Вимагають закриття, як це раніше вже сталося зі «112», NewsOne та Zik, що пов’язані з кумом Володимира Путіна, народним депутатом Віктором Медведчуком.

Раніше «Наш» уже потрапляв під санкції, але зумів уникнути суворого покарання, тому продовжує працювати.

Вплив телебачення на загальну аудиторію хоча й стрімко скорочується, проте й досі складає значну частку. Якщо у 2020 році упевненим лідером було саме ТБ (73% респондентів опитування Українського інституту книги назвало його основним джерелом інформації), то у 2021 р. за даними «Детектор медіа», 57% аудиторії споживало інформацію з великих українських телеканалів.

Це ж опитування показує, що інтернет усе більше відвоювує позиції. Ним користуються 85% населення, а 61% читає в мережі новини.

Проблема об’єктивності українських ЗМІ стосується не тільки каналу «Наш» або інших проросійських медіа. За дослідженням «Детектора медіа» та Info Sapiens у 2021 році, 41% українців ніколи не перевіряли інформацію на достовірність. І це незалежно від того, чи йдеться про телебачення, інтернет чи соцмережі.

Як показує реальність, об’єктивність ЗМІ та довіра до них – це не тільки українська проблема, а й світова.

Під час нещодавнього звернення до народу Володимир Зеленський розкритикував навіть західні видання й закликав громадян не читати «фейки». «Фейками» Зеленський назвав повідомлення в провідних виданнях про нібито готовність України сісти за стіл переговорів із бойовиками, про неминучість нападу Росії, а також інформацію про звезення на кордони з Україною запасів крові. Примітно, що всі західні ЗМІ, публікуючи таку інформацію посилалися на анонімні джерела.

Яким же ЗМІ довіряють українці та чому? Експрес опитування «Главкома» зафіксувало такі тренди:

Юрій, підприємець

Користуюся народними джерелами. Новини не дивлюся, статті теж припинив читати, тому що неправду пишуть. Брехня, провокація, нагнітання обстановки.

Лариса, продавчиня

Користуюся гуглом. Більше довіряю інтернет-виданням, бо там люди більш вільно й прозоро висловлюють свої думки, а телеканали все ж таки працюють за певними рекомендаціями. Довіряю більше західним медіа, наприклад, BBС з тих, що всі знають і я читаю. Є й багато наших, якими я користуюся, але там часто виникає думка: «А раптом хтось міг проплатити». У західних медіа теж трапляються такі фейкові моменти, але люди вибачаються зазвичай.

Ірина, пенсіонерка

Я вже глибока пенсіонерка, тож черпаю інформацію тільки з телевізора. Телеканали «Прямий» та «Еспресо». Вони, як на мене, майже ідентичні.

Олексій, пенсіонер

Дивлюся телебачення, телеканал «Наш», тому що він усіх влаштовує: і росіян, й українців — і політика нормальна.

Вікторія, архітекторка

Зважаючи для чого. А так просто новини в інтернеті, українські.

Денис, офіціант-бармен

Користуюся інтернетом, в основному сиджу в Інстаграмі. Читаю українські пабліки про Київ та інші міста України, просто розважальний контент.

Жінка, яка побажала залишитися невідомою

Нікому не довіряю!

Дар’я, домогосподарка

Телеграм й інтернет. Довіряю більше телеграму. Він більш оперативний і неупереджений. Там є різні джерела (різні канали), відповідно, і різні погляди на явище чи подію.

Неля, пенсіонерка

По телебаченню ми (ред. — з чоловіком) дивимося тільки канал «Прямий» та «Еспресо». «1+1» ми точно не дивимося й «Наш», хоча його вже, можна сказати, і нема. Там, де патріоти України, там і ми — там, де вороги України нас нема.

Миколай, пенсіонер

Радіо й телебачення. Тільки новини. Частіше за все, «Україна 24», тому що там говорять правду про те, що відбувається в нас у країні. Обман, обкрадання й повна неповага до людей з боку тих «печерських хлопців», що сидять там, наверху.

Ірина Кобець, для «Главкома»