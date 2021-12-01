Оплески «слуг» та плакати з критикою. Як депутати слухали виступ Зеленського (фото)

Поки «Слуги народу» ходять у футболках на підтримку Зеленського, інші нардепи питають у президента про репресії стосовно журналістів та розвідників

Сьогодні, 1 грудня, президент Володимир Зеленський виступає у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України. Під час виступу у сесійній залі чути оплески «слуг», які сьогодні прийшли у футболках з написом на підтримку Зеленського та вигуки інших нардепів, які висловлюють своє негативне ставлення до заяв чинного президента.

Чимало депутатів тримають в руках плакати з критикою Зеленського. Зокрема, народні обранці із «Євросолідарності» питають президента чому на складах рекордно мало вугілля і чому президент здійснює репресії стосовно журналістів та розвідників.

Нагадаємо, що нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради із зашифрованим посланням Зеленському. Колеги нардепа по фракції, зокрема Ніна Южаніна, прийшла до парламенту в футболці «Хто з них кріт» і зображеннями Володимира Зеленського і Андрія Єрмака.

«Слуги народу» сьогодні ходять у футболках «За президента. Проти олігархів».

Також зранку 1 грудня, в день анонсованої акції протесту на Майдані і виступу президента Володимира Зеленського з посланням до нардепів, під стінами Верховної Ради правоохоронці посилили заходи безпеки і оточили будівлю парламенту. Поліція та нацгвардійці оточили Раду щільним кільцем.

Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Читайте також: