Нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради із зашифрованим посланням Зеленському (відео)

Опозиційні депутати прийшли до парламенту в футболці «Хто з них кріт» і зображеннями Зеленського і Єрмака

Народного депутата Олексія Гончаренка від «Євросолідарності» не пустили до зали Верховної Ради з плакатом із зображенням QR-коду. Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

«Колеги дуже переживають, думають, напевно, що це і є державний переворот», – зіронізував він.

За QR-кодом відкривається відеозвернення Гончаренка.

«Мабуть, у президента ще й з’явилась фобія табличок. А я так старався! Навіть кольори обрав такі, щоб президенту сподобалось. Виходить так, що такі флешмоби можна запускати лише тим людям, хто є кандидатом у президенти, так?», – написав Гончаренко до відео.

Колеги нардепа по фракції, зокрема Ніна Южаніна, прийшла до парламенту в футболці «Хто з них кріт» і зображеннями Володимира Зеленського і Андрія Єрмака.

«Слуги народу» тим часом ходять у футболках «За президента. Проти олігархів».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження економічного паспорта українця. Про це Зеленський сказав 1 грудня, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Під час погоджувальної ради у паарламенті 29 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав народних депутатів «дотримуватися високого рівня культури» під час звернення Володимира Зеленського.

Нагадаємо, на засіданні парламенту 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою.

1 грудня Лерос, імовірно, не буде присутній у Раді: цього дня його викликали на допит у ДБР на 10 годину.

У день звернення Зеленського до Ради біля парламенту та інших об'єктів урядового кварталу запланована серія акцій протесту, через що рух у центрі Києва сьогодні перекриють.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко допустив можливе блокування проходів до Ради вранці 1 грудня і заявив, що учасникам «держперевороту» платять по тисячі гривень.

Також глава уряду Денис Шмигаль розкрив «секретні дані» про підготовку держперевороту.

Нагадаємо, організатор «путчу 1 грудня» озвучив основну ціль кампанії проти Зеленського.