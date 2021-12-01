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    Нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради із зашифрованим посланням Зеленському (відео)

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    Нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради із зашифрованим посланням Зеленському (відео)
    фото: Лівий берег

    Опозиційні депутати прийшли до парламенту в футболці «Хто з них кріт» і зображеннями Зеленського і Єрмака

    Народного депутата Олексія Гончаренка від «Євросолідарності» не пустили до зали Верховної Ради з плакатом із зображенням QR-коду. Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

    «Колеги дуже переживають, думають, напевно, що це і є державний переворот», – зіронізував він.

    За QR-кодом відкривається відеозвернення Гончаренка.

    «Мабуть, у президента ще й з’явилась фобія табличок. А я так старався! Навіть кольори обрав такі, щоб президенту сподобалось. Виходить так, що такі флешмоби можна запускати лише тим людям, хто є кандидатом у президенти, так?», – написав Гончаренко до відео.

    Колеги нардепа по фракції, зокрема Ніна Южаніна, прийшла до парламенту в футболці «Хто з них кріт» і зображеннями Володимира Зеленського і Андрія Єрмака.

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    Нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради із зашифрованим посланням Зеленському (відео)
    Нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради із зашифрованим посланням Зеленському (відео)
    Нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради із зашифрованим посланням Зеленському (відео)

    «Слуги народу» тим часом ходять у футболках «За президента. Проти олігархів».

    До слова, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження економічного паспорта українця. Про це Зеленський сказав 1 грудня, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

    Під час погоджувальної ради у паарламенті 29 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав народних депутатів «дотримуватися високого рівня культури» під час звернення Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, на засіданні парламенту 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою.

    1 грудня Лерос, імовірно, не буде присутній у Раді: цього дня його викликали на допит у ДБР на 10 годину.

    У день звернення Зеленського до Ради біля парламенту та інших об'єктів урядового кварталу запланована серія акцій протесту, через що рух у центрі Києва сьогодні перекриють.

    Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко допустив можливе блокування проходів до Ради вранці 1 грудня і заявив, що учасникам «держперевороту» платять по тисячі гривень.

    Також глава уряду Денис Шмигаль розкрив «секретні дані» про підготовку держперевороту.

    Нагадаємо, організатор «путчу 1 грудня» озвучив основну ціль кампанії проти Зеленського.

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    Теги: Верховна Рада Європейська солідарність депутат Ірина Геращенко Ніна Южаніна Олексій Гончаренко Володимир Зеленський президент опозиція Олександр Корнієнко
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    Нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради із зашифрованим посланням Зеленському (відео)