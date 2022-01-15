Турчинов скликає народ зустрічати Порошенка. Названі час і місце

Завтра суд обиратиме запобіжний захід Петру Порошенку

Екссекретар РНБО України Олександр Турчинов закликав громадян зустріти та підтримати п’ятого президента України Петра Порошенка. Відповідний заклик Турчинов оприлюднив на своєму офіційному сайті.

«У понеділок, 17 січня, о 8:00 збираємося в Жулянах, а на 11:00 годину організовано переміщуємося до Печерського суду. До зустрічі!», – написав він у повідомленні.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі.

Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

Як повідомлялося, напередодні у Брюсселі лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

Також Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви, застерегла Зеленського від переслідування Порошенка.

Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

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