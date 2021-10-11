Pandora Papers: парламент Еквадору запустив розслідування проти президента

Спецкомісія вимагатиме від президента країни з'явитися для дачі свідчень

Парламент Еквадору схвалив початок розслідування стосовно президента країни Гільєрмо Лассо в зв'язку з публікацією Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань інформації про наявність у нього коштів в офшорах. Про це йдеться в повідомленні парламенту в Twitter.

Зазначається, що «за» старт розслідування проголосували 105 депутатів. Комісія зажадає з'явитися для дачі свідчень і надати всю необхідну інформацію, щоб прояснити причетність президента країни Гільєрмо Лассо до цього.

Очікується, що за підсумками роботи комісія повинна буде встановити можливі порушення главою держави заборони на зберігання державними службовцями і кандидатами на виборні посади коштів і майна в офшорних юрисдикціях.

За повідомленнями Pandora Papers, Лассо в минулому керував 14 офшорними компаніями, більшість з яких було зареєстровано в панамській юрисдикції. Згодом він передав свої активи двом трастам у Південній Дакоті у грудні 2017 року, через три місяці після того, як парламент Еквадору ухвалив закон, який забороняє державним службовцям тримати активи в податкових гаванях.

У відповідь на публікацію президент країни визнав, що в минулому дійсно володів такими фірмами і наголосив, що негайно позбувся їх, про що також повідомлялося раніше публічно.

До слова, уряд України вважає проблему щодо офшорних справ Зеленського надто роздутою.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн.

До слова, у розслідуванні також ідеться про те, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.