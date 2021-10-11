З'явилося відео, як Зеленський з соратниками розважалися у Трускавці

Володимир Зеленський та нардепи із провладної партії «Слуга народу» під час партійного з'їзду в Трускавці

Давид Арахамія під час вечірки виконував обов'язки діджея

Журналістка Катерина Осадча показала відео, на якому видно, як президент Володимир Зеленський та нардепи із провладної партії «Слуга народу» розважалися під час партійного з'їзду в Трускавці. Про це повідомляє Главком із посиланням на опубліковані в мережі відеокадри.

Відео – ексклюзивне. Адже Осадча виявилася єдиною журналісткою, якій дозволили перебувати на території готелю, в якому і відбувалася кількаденна нарада партійців.

На відео видно, що Давид Арахамія під час вечірки виконував обов'язки діджея. Він завзято жестикулює, стрибає й посипає присутніх сріблястим конфеті.

Розважаються й інші народні обранці від провладної партії.

Так, Мар'яна Безугла вже встигла розсмішити соцмережі зосередженим виразом обличчя, з яким вона виконувала сучасний танок. Видно і жертву нападу Сергія Шефіра - він в доброму гуморі і посміхається.

Нагадаємо, в Трускавець приїхав президент України Володимир Зеленський, щоб долучитися до з'їзду фракції. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.

Також Володимир Зеленський нібито посперечався з кількома нардепами у Трускавці. Все тому, що ті засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

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