Український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото)

«Якщо є улюблена справа, то треба робити її з душею і серцем, а успіх прийде», – каже Дмитро

Дмитро і надалі планує прославляти Україну, спортсмен збирається на чемпіонат світу

Сьогодні, 17 червня, у Харкові українець, військовослужбовець, старший лейтенант Дмитро Косатий встановив два світових рекорди: «Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд» та «Найбільша кількість підтягувань за три хвилини». Тож Книга Рекордів Гіннеса поповниться перемогами українця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У коментарі «Главкому» Дмитро Косатий розповів, що це спільна перемога його команди, а саме тренера Олени Привалової, дієтолога Ірини Стеценко, реабілітолога Ірини Гармаш, відеооператора Дениса Мельника. Дмитро і надалі планує прославляти Україну, спортсмен збирається на чемпіонат світу.

Фіксацію досягнення і формування доказової бази за всіма міжнародними правилами здійснювали експерти Національного Реєстру Рекордів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відкрив подію міський голова Ігор Терехов, а організатор рекорду – тренер Олена Привалова.

На запитання, які ще рекорди-вершини планує встановити, чоловік не захотів відповідати, адже це секрет, який не хоче розголошувати.

«Для мене це вже стиль. Якщо є улюблена справа, то треба робити її з душею і серцем, а успіх прийде», – каже Дмитро.

Для Дмитра авторитетом завжди був батько Андрій Косатий, який непрофесійно займався бодибілдингом. Син також захопився спортом. А ще він цінує знайомство з іншими спортсменами, зокрема засновником воркауту в Україні Денисом Мініним та «людиною-термінатором» Віталієм Шовкоплясом, з яким доводилося обмінюватися досвідом. А ще Дмитро хоче і надалі вдосконалюватися, орієнтуючись на інших майстрів, зокрема на спортсмена Максима Трихоновця, прийоми якого дуже подобаються Дмитрові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дмитро Косатий родом із Житомира. Він навчався у Житомирському військовому інституті. 2020-го він уже встановлював рекорд України з виконання вправи «підйом з переворотом» на відкритому повітрі. Тоді за 3 години і 24 хвилини Дмитро виконав на перекладині 1001 підйом із переворотом.

Раніше «Главком» писав, що курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Дмитро Косатий готується до встановлення світового рекорду.

Додамо, що український легкоатлет Роман Кокошко завоював бронзу у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщення у штовханні ядра.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону у світі та виграла свій п'ятий старт у 2023 році.