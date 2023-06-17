Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото)

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото)
«Якщо є улюблена справа, то треба робити її з душею і серцем, а успіх прийде», – каже Дмитро
фото з відкритих джерел

Дмитро і надалі планує прославляти Україну, спортсмен збирається на чемпіонат світу

Сьогодні, 17 червня, у Харкові українець, військовослужбовець, старший лейтенант Дмитро Косатий встановив два світових рекорди: «Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд» та «Найбільша кількість підтягувань за три хвилини». Тож  Книга Рекордів Гіннеса поповниться перемогами українця.

У коментарі «Главкому» Дмитро Косатий розповів, що це спільна перемога його команди, а саме тренера Олени Привалової, дієтолога Ірини Стеценко, реабілітолога Ірини Гармаш, відеооператора Дениса Мельника. Дмитро і надалі планує прославляти Україну, спортсмен збирається на чемпіонат світу.

Фіксацію досягнення і формування доказової бази за всіма міжнародними правилами здійснювали  експерти Національного Реєстру Рекордів.

Відкрив подію міський голова Ігор Терехов, а організатор рекорду – тренер Олена Привалова.

Український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото) фото 1

На запитання, які ще рекорди-вершини планує встановити, чоловік не захотів відповідати, адже це секрет, який не хоче розголошувати.

«Для мене це вже стиль. Якщо є улюблена справа, то треба робити її з душею і серцем, а успіх прийде», – каже Дмитро.

Для Дмитра авторитетом завжди був батько Андрій Косатий, який непрофесійно займався бодибілдингом. Син також захопився спортом. А ще він цінує знайомство з іншими спортсменами, зокрема засновником воркауту в Україні Денисом Мініним та «людиною-термінатором» Віталієм Шовкоплясом, з яким доводилося обмінюватися досвідом. А ще Дмитро хоче і надалі вдосконалюватися, орієнтуючись на інших майстрів, зокрема на спортсмена Максима Трихоновця, прийоми якого дуже подобаються Дмитрові.

Дмитро Косатий родом із Житомира. Він навчався у Житомирському військовому інституті. 2020-го він уже встановлював рекорд України з виконання вправи «підйом з переворотом» на відкритому повітрі. Тоді за 3 години і 24 хвилини Дмитро виконав на перекладині 1001 підйом із переворотом.

Раніше «Главком» писав, що курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Дмитро Косатий готується до встановлення світового рекорду.

Додамо, що український легкоатлет Роман Кокошко завоював бронзу у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщення у штовханні ядра.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону у світі та виграла свій п'ятий старт у 2023 році. 

Читайте також: Зеленський звернувся до учасників наради щодо Олімпіади-2024

Теги: Харків спорт військові рекорд Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото)
Український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото)
Збірна України з футболу здобула перемогу над Північною Македонією: результат матчу
Збірна України з футболу здобула перемогу над Північною Македонією: результат матчу
Блохін різко відреагував на арешт Павелка
Блохін різко відреагував на арешт Павелка
Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну
Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну
Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати
Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати
Жіноча та чоловіча волейбольні збірні України перемогли в Золотій Євролізі
Жіноча та чоловіча волейбольні збірні України перемогли в Золотій Євролізі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
31K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
28K
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
15K
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян
13K
Катастрофа на Каховській ГЕС: журналісти назвали місце, де була закладена вибухівка
13K
СБУ затримала зрадницю, яка зливала ворогу позиції українських захисників

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Сьогодні, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту