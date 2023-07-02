Чому РНБО зволікає з санкціями щодо Портнова? Данілов назвав причину

Данілов заявив, що до РНБО не надходило подання про запровадження санкцій щодо Андрія Портнова

До Ради національної безпеки і оборони не надходило подання про запровадження санкцій щодо колишнього першого заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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«Всі документи, які до нас потрапляють від будь-якого органу, який, згідно з законодавством, має подати клопотання про запровадження санкцій, відпрацьовуються. На сьогодні документів, про які ви говорите, в апараті РНБО не було. Якщо вони будуть, ми їх дуже швидко відпрацюємо, схвалимо відповідні рішення і поставимо на голосування членам РНБО. Дві третіх голосів набирає рішення, підписує указ президент. На сьогодні у нас такого подання від жодної інституції не було», – розповів він в ефірі програми Свобода Live.

У квітні представник організації StateWatch Олександр Лємєнов звернув увагу, що Україна не застосувала санкцій щодо Андрія Портнова, хоча це зробили США у грудні 2021 року.

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У вересні 2021 року в інтерв’ю Радіо Свобода Олексій Данілов пояснював те, що РНБО не ввела щодо Портнова санкції так: «У нас стільки загроз, крім Портнова, таких, як Портнов, – дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази».

Зазначимо, з 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

За даними журналістів програми «Схеми», Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.

Нагадаємо, Данілов заявив, що цивілізовані країни розглядатимуть імовірний теракт російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

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До слова, Личаківський районний суд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Сергію Алєксєєву на 3 липня через його неявку на засідання.