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Чому РНБО зволікає з санкціями щодо Портнова? Данілов назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чому РНБО зволікає з санкціями щодо Портнова? Данілов назвав причину
За даними дослідження UkraineWorld, Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності
фото з відкритих джерел

Данілов заявив, що до РНБО не надходило подання про запровадження санкцій щодо Андрія Портнова

До Ради національної безпеки і оборони не надходило подання про запровадження санкцій щодо колишнього першого заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Всі документи, які до нас потрапляють від будь-якого органу, який, згідно з законодавством, має подати клопотання про запровадження санкцій, відпрацьовуються. На сьогодні документів, про які ви говорите, в апараті РНБО не було. Якщо вони будуть, ми їх дуже швидко відпрацюємо, схвалимо відповідні рішення і поставимо на голосування членам РНБО. Дві третіх голосів набирає рішення, підписує указ президент. На сьогодні у нас такого подання від жодної інституції не було», – розповів він в ефірі програми Свобода Live.

У квітні представник організації StateWatch Олександр Лємєнов звернув увагу, що Україна не застосувала санкцій щодо Андрія Портнова, хоча це зробили США у грудні 2021 року.

У вересні 2021 року в інтерв’ю Радіо Свобода Олексій Данілов пояснював те, що РНБО не ввела щодо Портнова санкції так: «У нас стільки загроз, крім Портнова, таких, як Портнов, – дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази».

Зазначимо, з 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

За даними журналістів програми «Схеми», Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.

Нагадаємо, Данілов заявив, що цивілізовані країни розглядатимуть імовірний теракт російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

До слова, Личаківський районний суд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Сергію Алєксєєву на 3 липня через його неявку на засідання.

Теги: Андрій Портнов РНБО Олексій Данілов санкції

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