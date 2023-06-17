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Ексгендиректор Google купив конфісковану яхту російського олігарха

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ексгендиректор Google купив конфісковану яхту російського олігарха
Колишній гендиректор Google Ерік Шмідт
фото з відкритих джерел

Судно належало російському мільярдеру Олександру Гур'єву, який потрапив під міжнародні санкції

Колишній гендиректор компанії Google Ерік Шмідт придбав на аукціоні супер'яхту «Альфа Неро», конфісковану владою Антигуа та Барбуд. Про це повідомляє Голос Америки.

Шмідту вона дісталася за $67,6 мільйона.

За даними Мінфіну США, судно належало російському мільярдеру Олександру Гур'єву, який потрапив під міжнародні санкції. Сам він це заперечував.

Ексгендиректор Google купив конфісковану яхту російського олігарха фото 1

Влада Сполучених Штатів стверджувала, що Гур'єв купив яхту у 2014 році за 120 мільйонів доларів. Він казав, що тільки орендує її.

81-метрова яхта знаходиться в Антигуа та Барбуді з лютого 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У березні 2023 року влада острівної держави заявила, що продасть її, якщо її господаря не буде знайдено.

Наприкінці серпня 2022 року на аукціоні на Гібралтарі було продано супер'яхту «Аксіома», яку пов'язували з російським мільярдером Дмитром Пумп'янським, який потрапив під санкції. Судно оцінювалося у 75 мільйонів доларів. Сума купівлі та ім'я покупця не було названо.

63-річний Андрій Гур'єв – колишній генеральний директор хімічного холдингу "Фосагро". Його статки до введення санкцій журнал Forbes оцінював у 6 мільярдів доларів. Після потрапляння в списки санкцій він змушений був залишити посаду голови компанії і передати її акції сім'ї.

68-річний Ерік Шмідт був генеральним директором Google у 2001–2011 роках, він входив до ради директорів Apple та великих IT-компаній, а також до опікунської ради російського фонду «Сколково». У 2023 році Forbes оцінив його статки в 16,2 мільярда доларів.

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Теги: росія Google санкції

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