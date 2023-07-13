Олімпіада-2024. Стало відомо, чи запросить МОК Росію та Білорусь

Крім Росії та Білорусі, запрошення на Олімпіаду-2024 не отримає також НОК Гватемали

Рішення щодо допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 ще не прийнято

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не буде запрошувати РФ і Білорусь до участі в Олімпіаді-2024. Про це інформує пресслужба організації.

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Зазначається, що 26 липня МОК розішле запрошення на Олімпійські ігри в Парижі 203-м Національним олімпійським комітетам. У цей список не потрапили олімпійський комітет Росії і НОК Білорусі. Вони перебувають під санкціями через повномасштабну війну в Україні, яку розпочала РФ за підтримки Білорусі.

Крім Росії та Білорусі, запрошення на Олімпіаду-2024 не отримає також НОК Гватемали, який був відсторонений у вересні 2022 року.

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Що стосується допуску російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх в Парижі, то це рішення ще не прийнято. У МОК зазначили, що організація прийме рішення «у відповідний час».

Нагадаємо, що літня Олімпіада відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року, а Паралімпіада – з 28 серпня до 8 вересня.

22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету не допускати росіян та білорусів до Олімпіади.