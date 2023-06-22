Головна Світ Політика
search button user button menu button

Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки
В останні місяці Башту закликав уряд країни ввести санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

Раде Башту був відсутній на засіданні уряду у четвер, 22 червня

Міністр економіки Сербії Раде Башту був відправлений у відставку після його закликів до уряду країни ввести санкції проти Росії. Про це повідомляє сербське видання Кurir.

Башту було відправлено у відставку після прохання колишнього голови сербського уряду Івиця Дачича. Варто зауважити, що Башту був відсутній на засіданні уряду у четвер, 22 червня.

Прем'єр лише зазначив, що його відправили у відставку одноголосно, і перейшов до іншого пункту.

Нагадаємо, в останні місяці Башту закликав уряд країни ввести санкції проти Росії. Його думка значно відрізнялась від офіційних заяв сербського уряду. При цьому глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.

Нагадаємо, на тлі антиурядових протестів у Сербії, що тривають уже місяць, прем'єр-міністерка Ана Брнабич заявила про готовність піти у відставку.

До слова, міністр освіти Сербії Бранко Ружич після стрілянини в одній зі шкіл Белграда подав у відставку. 

Теги: міністр санкції влада Сербія росія відставка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху
Скандал із українськими полоненими. Угорщина готує психологічну операцію
Сьогодні, 14:18
Володимир Зеленський, Олександр Вучич та Ксав’є Бетель у Молдові
Зеленський вперше зустрівся з президентом Сербії (відео)
1 червня, 17:21
Ярослав Качинський: «Це майже точно, що Росія здійснить провокації перед виборами в Польщі»
Напередодні виборів у Польщі Росія готує провокації – Качинський
31 травня, 14:53
Удари по Києву та по інших важливих стратегічних містах Росія буде проводити тривалий час, це країна-терорист
Авіаційно-ракетна битва за Київ: чому Росія посилює удари?
31 травня, 10:40
Ганна Маляр
Навіщо РФ оголосила в розшук Залужного й Сирського? Міноборони розкрило задум
31 травня, 04:14
ЗСУ відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: втрати окупантів
30 травня, 18:56
Полковник ГРУ Генштабу ЗС РФ Олег Печевистий
Успішно демобілізовано: Росія втратила ще одного важливого полковника
29 травня, 06:40
Наслідки нічної атаки на Київ 28 травня
Навіщо Росія витрачає стільки зусиль на бомбардування Києва: аналітика
28 травня, 23:03
В окупантів все частіше відбувається «бавовна»
Пропагандистський угар в Росії змінюється вереском страху і болю
22 травня, 17:37

Політика

Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки
Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Гауляйтер Сальдо пригрозив ударом по Молдові. Кишинів відреагував (відео)
Гауляйтер Сальдо пригрозив ударом по Молдові. Кишинів відреагував (відео)
Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Кремль цинічно відреагував
Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Кремль цинічно відреагував
Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили
Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
43K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
8975
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
7555
Одна з країн ЄС планує назавжди закрити небо: озвучено причину
7098
«Найстрашніше тільки починається». Затоплена Херсонщина виходить на друге коло пекла
7087
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту