Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки

Раде Башту був відсутній на засіданні уряду у четвер, 22 червня

Міністр економіки Сербії Раде Башту був відправлений у відставку після його закликів до уряду країни ввести санкції проти Росії. Про це повідомляє сербське видання Кurir.

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Башту було відправлено у відставку після прохання колишнього голови сербського уряду Івиця Дачича. Варто зауважити, що Башту був відсутній на засіданні уряду у четвер, 22 червня.

Прем'єр лише зазначив, що його відправили у відставку одноголосно, і перейшов до іншого пункту.

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Нагадаємо, в останні місяці Башту закликав уряд країни ввести санкції проти Росії. Його думка значно відрізнялась від офіційних заяв сербського уряду. При цьому глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.

Нагадаємо, на тлі антиурядових протестів у Сербії, що тривають уже місяць, прем'єр-міністерка Ана Брнабич заявила про готовність піти у відставку.

До слова, міністр освіти Сербії Бранко Ружич після стрілянини в одній зі шкіл Белграда подав у відставку.