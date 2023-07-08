Спортсменів країни-агресорки допустили до великих міжнародних змагань

Російські та білоруські спортсмени отримають можливість взяти участь у відборі на Олімпійські ігри 2024 року

Ухвалено рішення про допуск російських спортсменів до Азіатських ігор-2023

Російські та білоруські спортсмени будуть допущені до Азіатських ігор 2023 року в Ханчжоу в нейтральному статусі. Про це повідомив портал Inside the Games.

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Повідомляється, що росіяни та білоруси не матимуть права на здобуття медалей змагань, а рішення про допуск прийнято для того, щоб дати спортсменам можливість взяти участь у відборі на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, наприкінці березня сталася безпрецедентна подія у світі спорту: Міжнародний Олімпійський Комітет вирішив допомогти «знедоленим та абсолютно невинним» російським та білоруським атлетам та надав міжнародним федераціям рекомендації щодо допуску представників країн-терориста та її вірного сателіта до змагань.

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Нагадаємо, російським та білоруським спортсменам відмовили у допуску на чемпіонат світу-2023 з веслування на байдарках та каное.

З 21 червня по 2 липня у польському Кракові-Малопольській відбулися Європейські ігри – це аналог Олімпійських ігор, який проводиться лише втретє в історії. В турнірі не брали участь спортсмени із РФ та Білорусі. А Національна збірна команда України посіла почесне третє місце у медальному заліку серед 48 країн-учасників Ігор.

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