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ЄС затвердив нові санкції. Росія відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС затвердив нові санкції. Росія відреагувала
За словами російського МЗС, будь-які «недружні акції з боку західних країн і надалі отримуватимуть своєчасну та адекватну відповідь»
фото з відкритих джерел

Москва суттєво розширяє список представників ЄС Євросоюзу, яким заборонено в’їзд на територію РФ

У Росії відреагували рішення Євросоюзу про новий пакет санкцій. Такі дії російське МЗС назвало «нелегітимним».

Як повідомляє російське МЗС, у відповідь на ці «ці недружні дії» Москва суттєво розширяє список представників ЄС Євросоюзу, яким заборонено в’їзд на територію РФ. Йдеться про представників силових відомств, державних та комерційних організацій країн ЄС, громадян країн-членів Євросоюзу.

Обмеження також поширені на парламентаріїв країн ЄС, які просувають «конфронтаційний порядок денний із Росією», кажуть у МЗС РФ.

«Підтверджуємо, що будь-які недружні акції з боку західних країн і надалі отримуватимуть своєчасну та адекватну відповідь», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу 23 червня затвердила 11-ий пакет економічних й індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення наявних санкцій ЄС і припинення їх обходу. Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, ці заходи перешкоджають обходу санкцій, максимізує тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, необхідних для продовження незаконної війни проти України.

До слова, сигнали про те, що Іран може відвернутися від Росії, відсутні. Про це заявив у п'ятницю директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. За його словами, взаємодія Росії та Ірану «на хорошому рівні».

Теги: росія МЗС санкції

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