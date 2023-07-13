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Санкції знято. Російські бодібілдери візьмуть участь у міжнародних турнірах

Євгеній Гладун
glavcom.ua
Санкції знято. Російські бодібілдери візьмуть участь у міжнародних турнірах
Чемпіонат Росії з бодібілдингу – 2022
фото з відкритих джерел

Недопуск росіян і білорусів на турніри скасовано

Міжнародна федерація бодібілдингу та фітнесу (IFBB) допустила російських і білоруських спортсменів до турнірів. Про це повідомляють на офіційному сайті організації

Санкції зняли частково. Зазначається, що російські та білоруські спортсмени зможуть виступати тільки під нейтральним прапором, а точніше під прапором організації IFBB. Росіян навіть можуть допустити на заходи IFBB Invitational за умови отримання запрошення від оргкомітетів.

Нагадуємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету не допускати росіян та білорусів до Олімпіади. Резолюція містить рішучий заклик до МОК та його спортивних органів заборонити участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі.

До слова, українські гімнасти спробували донести позицію українських спортсменів в ухваленні рішення про недопущення росіян та білорусів на Чемпіонат світу-2023, який пройде з 30 вересня по 8 жовтня в Антверпені.

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Теги: росія спорт Олімпіада чемпіонат світу запрошення

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