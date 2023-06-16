Перейменування університету ім. Черняховського. Зеленський підписав указ
Зеленський відвідав виш, де взяв участь в урочистостях з нагоди випуску слухачів університету
Національний університет оборони України у Києві більше не носитиме ім'я радянського воєначальника Івана Черняховського. Відповідний указ з'явився 16 червня на сайті президента.
«Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 22 лютого 2013 року № 85/2013 «Про присвоєння імені Івана Черняховського Національному університету оборони України», – йдеться в тексті документа.
Також Зеленський відвідав виш, де взяв участь в урочистостях з нагоди випуску слухачів університету. Цьогоріч навчальний заклад підготував 317 випускників стратегічного, оперативно-тактичного й тактичного рівнів підготовки.
Хто таки Черняховський?
Черняховський Іван Данилович – радянський воєначальник, двічі герой Радянського Союзу.
Ім'я Івана Черняховського університету було присвоєно указом президента-втікачем Віктора Януковича, якого у 2019 році український суд визнав винним в державній зраді та в пособництві Російській Федерації. Іван Черняховський був знаним радянським воєначальником, проте на території України в 1921-1923 роках брав участь в боротьбі проти українських повстанців, крім цього підрозділи, які під його командуванням увійшли в Східну Пруссію, відзначались абсолютно жорстоким та нелюдським ставленням до мирного населення.
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