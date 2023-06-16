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Перейменування університету ім. Черняховського. Зеленський підписав указ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перейменування університету ім. Черняховського. Зеленський підписав указ
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
фото ілюстративне

Зеленський відвідав виш, де взяв участь в урочистостях з нагоди випуску слухачів університету

Національний університет оборони України у Києві більше не носитиме ім'я радянського воєначальника Івана Черняховського. Відповідний указ з'явився 16 червня на сайті президента.

«Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 22 лютого 2013 року № 85/2013 «Про присвоєння імені Івана Черняховського Національному університету оборони України», – йдеться в тексті документа.

Перейменування університету ім. Черняховського. Зеленський підписав указ фото 1

Також Зеленський відвідав виш, де взяв участь в урочистостях з нагоди випуску слухачів університету. Цьогоріч навчальний заклад підготував 317 випускників стратегічного, оперативно-тактичного й тактичного рівнів підготовки.

Хто таки Черняховський?

Черняховський Іван Данилович – радянський воєначальник, двічі герой Радянського Союзу.

Ім'я Івана Черняховського університету було присвоєно указом президента-втікачем Віктора Януковича, якого у 2019 році український суд визнав винним в державній зраді та в пособництві Російській Федерації. Іван Черняховський був знаним радянським воєначальником, проте на території України в 1921-1923 роках брав участь в боротьбі проти українських повстанців, крім цього підрозділи, які під його командуванням увійшли в Східну Пруссію, відзначались абсолютно жорстоким та нелюдським ставленням до мирного населення.

Теги: Київ Володимир Зеленський університет

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